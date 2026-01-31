Свисающая складка на животе у кошки часто считается просто жировым отложением, но так ли это?

Многие хозяева замечают у своих кошек на животе складку кожи, которую иногда называют "курдюком".

Но далеко не все знают, какие функции у этого "курдюка": может, это остатки кармана, в котором древние кошки держали котят, как кенгуру, или признак, что ваша кошка набрала в весе?

Разберемся, почему у кошки мешок на животе и какие существуют теории о его предназначении.

Что у кота внизу живота – научное название "курдюка"

Свисающая складка у кошек в научной терминологии называется примордиальный мешок. Это просто участок более свободной кожи с небольшим количеством жира, который болтается между задними лапами кошки, когда она ходит.

Мешок этот есть у всех представителей семейства кошачьих – как у домашних, так и у диких, например, у львов и тигров. У каких-то кошек он больше, у каких-то меньше, и это не зависит от пола или стерилизации.

Этот мешок начинает формироваться у котят примерно с полугода и остается с ними на всю жизнь. Но почему у некоторых кошек висит кожа на животе, а у других она подтянута – другой вопрос. На это влияет множество факторов, один из которых – простая генетическая случайность.

Тем не менее это нормальная часть кошачьей анатомии, а не какой-то признак болезни.

Для чего нужен курдюк кошкам – самые популярные предположения

На самом деле никто точно не знает, почему у кота мешочек на животе и зачем он нужен. Но есть несколько теорий.

Самая популярная – защита внутренних органов. Дикие кошки часто дерутся, и эта складка кожи с жиром может смягчить удары лапами и когтями, защищая печень, кишечник и другие важные органы.

Также считается, что этот мешок помогает кошке быть более гибкой. Когда она бегает или прыгает, кожа на животе может растягиваться, что дает ей больше свободы движений.

Наконец есть мнение, что раньше этот мешок был нужен, чтобы живот мог растягиваться после еды. Диким кошкам не всегда удавалось поесть вовремя, поэтому, якобы, у них эволюционно развилась возможность запасти немного энергии, забивая желудок.

Конечно, домашним кошкам, у которых всегда есть еда, это уже не так важно, но это все равно часть их наследства.

Так что примордиальный мешок – это не просто жир или дефект, а нормальная особенность кошек, которая нужна им для защиты, гибкости и вообще связана с их историей.

