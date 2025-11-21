Некоторые животные выходят из спячки, чтобы быстро перекусить и сходить в туалет, прежде чем "вернуться в постель".

Многие животные впадают в спячку: ежи "залегают на дно" в своих норах, лесные сони сворачиваются клубком, а летучие мыши укрываются в своих убежищах. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что спячка наступает, когда животные впадают в состояние практически полной неподвижности в зимние месяцы. Они делают это, замедляя сердцебиение, понижая температуру тела, замедляя дыхание и замедляя метаболизм. Это помогает им экономить энергию и выживать без еды в течение длительного времени.

Интересно, что некоторые животные выходят из спячки, чтобы быстро перекусить и сходить в туалет, прежде чем "вернуться в постель". Так поступают сони, летучие мыши и бурундуки. Это помогает животным поддерживать силы и избавляться от отходов, которые иначе загрязнили бы место зимовки.

"Медведи же, напротив, по-настоящему преданы спячке. Перед спячкой они едят так много, что могут удвоить свой вес. Медведи переходят к серьёзному делу: устраиваются в берлогах и засыпают. Обмен веществ у чёрного медведя замедляется вдвое, а частота сердечных сокращений снижается с 55 ударов в минуту до всего девяти. Медведи не погружаются в глубокий сон, а остаются в состоянии "оцепенения", когда температура их тела относительно немного снижается, и сохраняют способность быстро просыпаться при необходимости. Это состояние, похожее на спячку, может длиться около шести месяцев, в течение которых они совсем не мочатся и не какают", - сказано в статье.

Отмечается, что впавшие в спячку медведи продолжают выделять мочу, но не выпускают ее из организма. Вместо этого вся моча всасывается обратно в организм через мочевой пузырь, где мочевина используется для построения белков. Это помогает животным сохранять мышечную массу и избегать накопления токсичных отходов.

Ходят ли в туалет "по-маленькому" змеи и птицы

Змеи действительно ходят в туалет "по-маленькому", но, что ещё интереснее, многие "мочатся" в кристаллической формы.

Отмечается, что птицы - воздушные существа, поэтому им необходимо оставаться максимально лёгкими. Среди множества приспособлений, позволяющих им это делать, - строение выделительной системы.

