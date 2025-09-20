С этими собаками поладят даже те люди, у которых никогда не было питомцев.

В мире существует более 200 собачьих пород, каждая из которых имеет уникальный характер. Не бывает собаки, которая не нуждается в любви и внимании. Домашнее животное - это всегда большая ответственность на многие года. Поэтому если у вас никогда не было питомца, стоит хорошо подумать перед тем, как заводить четвероногого друга.

Мы рассказали, какие самые неприхотливые собаки для квартиры или частного дома не требуют большого опыта. Их легкий дружелюбный характер позволяет легко подружиться с любым владельцем.

Какие собаки подходят для неопытных владельцев

Лучшие породы для новичков назвало издание The Scotsman. Животные из этого списка тоже требуют заботы, как и любые другие. Но по натуре они стремятся угодить хозяину и редко проявляют упрямство.

Лабрадор-ретривер

Это, пожалуй, самые популярные псы в мире. Их любят за высокий интеллект, дружелюбие, уравновешенность и нежность. Зачастую у владельцев без опыта с ними не возникает проблем, но лабрадорам нужны долгие прогулки.

Ши-тцу

Эти миниатюрные питомцы - отличный выбор для любителей небольших пород. Они очень добрые и игривые, не занимают много места, легко дрессируются. С ними не нужно долго гулять, но важно регулярно подстригать.

Папийон

Еще одни небольшие собаки для новичков в квартире понравятся тем, кто хочет получить ласкового друга. Они чрезвычайно умны и обожают учиться новым командам.

Бернский зенненхунд

Поклонникам крупных животных обязательно стоит присмотреться к этой швейцарской породе. Вам понравится их покладистость, нежность, любовь к детям. Подойдут они тем, кто не имеет времени для долгих прогулок, ведь зенненхунды довольно ленивы. Но будьте готовы собирать шерсть по всему дому.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Общительные кавалеры известны тем, что вечно остаются щенками, поскольку обожают ласку и внимание. Они обожают обниматься и радовать хозяина, совсем лишены агрессии. Тяжело переносят одиночество, поэтому не подойдут занятым людям.

Пудель

Это отличные средние собаки для новичков с невероятными умственными способностями. Их шерсть гипоаллергенная. По характеру преданные, любящие, хорошо уживаются с детьми и другими животными. Нуждаются в уходе за шерстью.

Уиппет

Этот универсальный пес подстраивается под характер владельца и может быть как очень активным, так и спокойным. В семье проявляет ласковую сторону и почти не лает, но при этом обладает качествами сторожа. Легко заучивает команды. Не приемлет грубости, криков.

Золотистый ретривер

По характеру похожи на лабрадоров, так что это идеальные крупные собаки для новичков. Нежные, терпеливые, уравновешенные ретриверы будут преданны хозяину до смерти. Но им нужны частые прогулки и игры.

Йоркширский терьер

Если вы ищете ласкового и чистоплотного друга небольшого размера, то присмотритесь йоркам. Эта порода находится довольно низко в рейтинге, поскольку без дрессировки становится капризной и упрямой, а также очень громко лает. Но если взять мини-терьера щенком и быть настойчивым в воспитании, то вы получите много удовольствия.

Бишон фризе

Пушистые, словно облако, бишоны не пахнут и не линяют, обходятся недолгими прогулками и приучаются к лотку. Характер имеют ласковый и радостный. Учитывайте, что их нужно регулярно стричь самому или водить к грумеру.

