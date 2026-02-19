Помады уходят в прошлое, ведь этот тренд делает губы больше без уколов

В этом году акцент делается не на цвете, а на уходе.

В 2026 году бьюти-тренды меняют сам подход к макияжу губ, ведь на смену классическим матовым помадам приходят средства, которые обеспечивают уход и естественный блеск.

Как пишет City Magazine, еще недавно матовые текстуры, четко очерченные контуры и насыщенные пигменты считались эталоном элегантности. Постепенно они потеряли актуальность, потому что сухой финиш часто подчеркивает морщины и неровности, "съедает" объем губ и создает эффект усталости. Вместо этого современный ритм жизни диктует, что макияж должен быть легким, быстрым и не требовать постоянной подправки.

Главная идея нового бьюти-подхода - не "покрывать", а ухаживать за губами. Среди ключевых трендов оказались масла для губ - в 2026 году именно они выходят на первый план. Такие средства обеспечивают легкое покрытие, увлажнение и деликатный блеск, не оставляя ощущения липкости. Кроме того, масла визуально добавляют объем, делая губы более полными и свежими.

Также возвращается блеск для губ, но уже в обновленном виде. Современные формулы более легкие, комфортные и в то же время сглаживают текстуру губ, обеспечивая естественный эффект.

Еще один тренд - "размытые" губы. Вместо четкой линии карандаша популярность приобретает мягкая растушевка цвета от центра к краям. Такой прием также создает дополнительный объем и придает образу непринужденности.

Также для ежедневного использования все чаще выбирают тинты и бальзамы с оттенком. Они почти не ощущаются на губах, но оставляют естественный цвет и ухоженный вид даже через несколько часов.

Несмотря на изменения, помады не исчезают полностью, отмечает издание. Такие классические оттенки, как нюд, ягодные, бордовые и красные, остаются в косметичках, но в более мягких, кремовых и сияющих текстурах.

