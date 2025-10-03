Эти продукты могут только навредить вашей сковородке или кастрюле.

Чугунная посуда имеет много преимуществ, однако есть и недостатки, которые могут повредить ее тщательно обработанную и прожаренную поверхность. Поэтому ведущий шеф-повар Эрик Роуз рассказал для CNET, какие продукты могут нанести непоправимый вред вашим любимым кастрюлям и сковородкам из чугуна.

В издании отметили, что продукты с высоким содержанием кислоты вызывают наибольшие проблемы для чугуна. Быстрое обжаривание или поджаривание обычно не вредит, однако длительное тушение этих ингредиентов может повредить поверхность.

Эксперт назвал четыре продукта, которые никогда не стоит готовить в чугунной сковороде, чтобы она оставалась гладкой и ровной.

Помидоры

"Продукты с высоким содержанием кислоты, такие как помидоры и блюда на основе помидоров, могут вызвать проблемы на сырой чугунной посуде, которая плохо или недостаточно прожарена. Приготовление этих продуктов в сыром чугуне может привести к появлению металлического привкуса. Если сковорода хорошо прожарена и очищена после каждого использования, это не является проблемой", - предупредил Роуз.

Уксус

Уксус может разъесть прожаренную чугунную сковородку по той же причине, что и помидоры. Если вы используете уксус для приготовления блюда на чугунной сковороде, то после этого быстро вымойте ее горячей водой с солью или небольшим количеством моющего средства.

Цитрусовые

Некоторые рецепты требуют значительного количества лимонного или лаймового сока. Несколько капель сока цитрусовых фруктов, скорее всего, не повредят сковородку, но не позволяйте ему долго кипеть в ней.

Соусы на основе вина

Если оставить кислое вино тушиться или кипеть в чугунной кастрюле или сковороде слишком долго, то это может привести к разрушению патины. Таким образом вы получите сковородку, к которой будет прилипать еда.

Можно ли готовить яйца в чугунной посуде?

Чугунная посуда не является такой антипригарной, как сковородки с химическим покрытием, однако все равно подходит для приготовления яичницы или жарки этого продукта.

"Я люблю готовить яйца в чугунной посуде. У меня есть небольшая 5-дюймовая (12 см - УНИАН) сковородка, которую я использую для жарки яиц. Чугун может сильно нагреваться, но точный контроль температуры усложняется, поскольку он дольше сохраняет тепло, что затрудняет небольшие корректировки температуры", - предупредил Роуз.

Можно ли готовить рыбу в чугунной посуде?

Многие виды рыбы имеют хрупкую структуру и тенденцию прилипать к поверхности. Если патина чугунной посуды не смазана должным образом или слишком горячая, то когда вы положите рыбу, вам придется соскребать ее половину со дна сковородки.

Другие советы экспертов

