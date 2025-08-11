Простой и надежный способ очистить чугунные сковородки лучше, чем мылом

При уходе за чугунной посудой важно не повредить тонкий верхний слой.

Чугунная посуда долговечна и надежна. А при условии правильного ухода на ней можно с комфортом жарить - не хуже, чем на широко разрекламированных сковородках с покрытием. Но чугун нельзя мыть средствами, снимающими верхний слой, или пользоваться инструментами, которые разрушают этот самый слой. Именно он создает антипригарный эффект.

Как пишет cnet.com, повара рекомендуют проверенный способ ухода за чугунной посудой, включающий только соль.

Уход за чугуном не займет много времени. Если вы только жарили яичницу или разогревали котлету, достаточно протереть теплым влажным полотенцем. Но если на дне остался слой жира или подгорели кусочки пищи - пора действовать по "золотому правилу": чистить сковородку, пока она еще теплая.

Через несколько минут после снятия с огня налейте в сковородку немного теплой воды (не кипятка, чтобы избежать деформации металла) и дайте ей слегка "покипеть". Это поможет отделить остатки блюда от поверхности. Затем деревянной ложкой, мягкой щеткой или губкой снимите остатки пищи. Металлические скребки, агрессивные щетки и дешевые пластиковые лопатки лучше оставить в стороне: они либо поцарапают поверхность, либо расплавятся от жара.

Если накопилось много грязи, то повара советуют воспользоваться обычной крупной солью. Посыпьте ею дно сковородки и аккуратно потрите. Соль действует как мягкий абразив, не повреждая защитный слой.

Чугун любит постоянную работу: чем чаще вы на нем готовите, тем лучше он себя чувствует и тем совершеннее становится его антипригарная поверхность. Так что не прячьте его в шкаф - пусть он работает и радует вас еще много лет.

Как пользоваться чугунной посудой

Напомним, что для того, чтобы к чугунной посуде не прилипала пища, ею надо правильно пользоваться и избегать ошибок. Самые распространенные из них - экономия жира для жарки и недостаточный прогрев.

