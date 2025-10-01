Этот продукт способствует накоплению полезных бактерий в почве.

Выращивание комнатных растений, таких как орхидеи, требует много терпения и последовательности. Есть много методов для того, чтобы поддерживать растения в хорошем состоянии. В то же время эксперты рассказали об использовании рисовой воды, которая обеспечит орхидею питательными веществами, передает Express.

Для того, чтобы орхидея зацвела, эксперты советуют замочить рис на 30 минут, слить воду и поставить горшок с растением в кастрюлю, которая наполовину заполнена рисовой водой, на 15 минут.

Как отметили в издании, рисовая вода действительно полезна для орхидей, ведь она содержит крахмал, который может придавать энергию растению. Кроме того, такая вода содержит витамин B, который высвобождается в почву во время использования.

Кроме того, рисовая вода способствует накоплению полезных бактерий в почве, благодаря чему укрепляется корневая система.

Также витамин B помогает орхидее сформировать крепкую корневую систему, поэтому его часто добавляют в удобрения для растений.

"Стоит отметить, что слишком частый полив орхидей рисовой водой может иметь негативный эффект, поскольку крахмал может образовать пасту, которая влияет на дренаж. Лучше не полагаться на рисовую воду, а использовать ее умеренно и реже, чтобы просто стимулировать рост орхидеи наряду с обычным удобрением", - советуют в Express.

Другие советы по уходу за растениями

Ранее эксперты назвали 4 цветка, которые не стоит обрезать осенью. По их словам, в этот перечень вошли гортензии, наперстянка, азалии и форзиция.

Также специалисты рассказали, что делать, чтобы орхидея цвела снова и снова. Они отметили, что огромную роль для частоты цветения орхидеи играют условия выращивания.

