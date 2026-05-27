Самая счастливая страна мира ищет 16 желающих для бесплатного гастрономического тура

Поездка пройдет в двух местах.

Финляндия приглашает 16 человек со всего мира на полностью оплаченное четырехдневное кулинарное путешествие в сентябре 2026 года, сообщает National Geographic Notes.

Страна, которая девятый год подряд признается самой счастливой в мире по Всемирному отчету ООН, решила поделиться еще одним своим секретом – едой. Так появился проект "Официальный дегустационный стол Финляндии".

Путешествие состоится в двух локациях: на побережье и в архипелаге, а также в легендарной Лапландии. Для каждого направления выберут по восемь участников. Все расходы – покрыты.

По словам Гели Хименеса, старшего директора по международному маркетингу Business Finland, "хотя итальянская, азиатская или даже другие скандинавские кухни уже хорошо известны, финские блюда остаются почти неисследованными для международных путешественников".

На столе будут простые и аутентичные продукты: мясо дичи, озерная и морская рыба, лесные ягоды, ремесленные молочные продукты. Кремовый лососевый суп, оленье рагу, хлебный сыр с желтыми ягодами, черный хлеб с архипелага – вот что ждет гостей.

Меню для прибрежного региона создаст шеф-повар Эрик Мансикка – основатель ресторана Kaskis в Турку, первого за пределами Хельсинки, получившего звезду Michelin в 2022 году.

В Лапландии готовить будет Йоэль Маннинен – победитель финского чемпионата молодых шеф-поваров 2025 года и серебряный призер мирового первенства 2026 года.

Как принять участие

Необходимо зарегистрироваться на платформе Have Some Finnish до 9 июня 2026 года и опубликовать видео в Instagram или TikTok с ответом на вопрос "Почему вы хотите попробовать что-то финское?" – с хэштегом #HaveSomeFinnish.

Можно подавать заявку самостоятельно или с компаньоном. Имена 16 победителей объявят 29 июня.

Новый туристический тренд

