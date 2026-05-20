Что вам сделать этим летом: 'персональные' советы по дате рождения

Астрологические и нумерологические "летние списки" с советами по дате рождения вновь стали вирусными в соцсетях, предлагая каждому свой вариант отдыха.

В соцсетях распространяется новый формат нумерологических "летних гидов", в которых людям предлагают индивидуальные рекомендации по отдыху в зависимости от даты рождения, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Нумерологи утверждают, что каждая дата месяца якобы связана с определенными "энергиями" и склонностями, а потому имеет свой собственный идеальный сценарий лета – от путешествий до вечеринок или уединения на природе.

Людям, родившимся 1, 10, 19 или 28 числа, советуют попробовать что-то, что пугает, например экстремальные путешествия или выход за пределы зоны комфорта.

Тем, кто родился 2, 11, 20 или 29 числа, предлагают встречать восход солнца с близкими людьми, чтобы усилить эмоциональную связь и почувствовать "гармонию с природой".

Для рожденных 3, 12, 21 или 30 числа рекомендуют посещать концерты и фестивали под открытым небом, тогда как людям с датами 4, 13, 22 или 31 советуют организовать летние встречи с друзьями во дворе или на природе.

Рожденным 5, 14 или 23 числа предлагают спонтанные путешествия без четкого плана, а тем, кто родился 6, 15 или 24 числа – романтические ужины под открытым небом.

Отдельно выделяют и "одиночные" форматы отдыха: людям 7, 16 или 25 числа советуют проводить день на природе без гаджетов и социальных контактов.

Тем, кто родился 8, 17 или 26 числа, предлагают отправиться в путешествие в город, где они никогда не были, а рожденным 9, 18 или 27 числа – посетить музеи или исторические достопримечательности.

