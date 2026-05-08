Почему пассажирские самолеты не развивают скорость свыше 950 км/ч, хотя технологии позволяют

Технически самолеты могут летать быстрее 600 миль в час или чуть более 950 километров в час. Однако в большинстве случаев они этого не делают, и этому есть несколько логичных объяснений.

Об этом рассказывает ресурс Supercar Blondie. Отмечается, что скорость коммерческих рейсов остается примерно такой же, как и 50 лет назад.

Конечно, многие слышали о таких быстрых самолетах, как культовый "Конкорд", который был единственным сверхзвуковым пассажирским самолетом, или относительно новый бизнес-джет Global 8000. Но правда в том, что сверхзвуковые скорости часто не являются преимуществом.

"Сопротивление воздуха, которое также называют аэродинамическим сопротивлением, играет огромную роль в скорости полета коммерческих самолетов. Чем быстрее летит самолет, тем больше сопротивление – например, удвоение скорости самолета приведет к четырехкратному увеличению сопротивления. Это, в свою очередь, требует значительного увеличения расхода топлива и мощности двигателя. И все это объясняется законами физики", – пишет автор.

Когда самолет приближается к скорости звука, то есть 1230 км/ч, перед ним образуется стена сжатого воздуха. Когда самолет "прорывается" через эту стену, возникает громкий шум – как в случае с легендарным "Конкордом".

Однако такие звуковые удары запрещены над большей частью суши, включая и Соединенные Штаты. Это одна из причин, почему коммерческие самолеты в основном не превышают скорость в пределах 80–85 % от скорости звука.

Еще одной причиной являются деньги. Высокие скорости обычно используются лишь кратковременно, чтобы сэкономить топливо. В столь масштабном бизнесе, как авиация, имеет значение каждая копейка.

В качестве примера автор приводит историю вышеупомянутого "Конкорда". Самолет был сверхзвуковым, соответственно – расходовал огромное количество топлива. Билеты на самолет стоили тысячи долларов, летал он по довольно ограниченным маршрутам. Большинство людей просто не могли себе позволить путешествие на таком самолете, как "Конкорд".

В конце концов, его эксплуатация стала финансово невыгодной, и в 2003 году самолет отправили на пенсию.

Самолет "Конкорд" – история легенды неба

"Конкорд" – это поистине легендарный сверхзвуковой пассажирский самолет. Он мог развивать крейсерскую скорость около 2 150–2 173 км/ч – вдвое больше скорости звука. Максимальная его скорость составляла 2 330 км/ч (2,2 Маха) на высоте более 18 000 метров.

Разрабатывали и выпускали его Великобритания и Франция. Первый полет был совершен 2 марта 1969 года, а 21 января 1976 года его ввели в эксплуатацию. Рейсы на "Конкорде" осуществляли две авиакомпании – British Airways и Air France, каждая из которых имела по 7 самолетов.

Борт вмещал до 92 пассажиров у французского оператора и до 100 – у британского. Максимально допустимое количество составляло 128 человек.

Закат эры легендарного самолета начался после страшной аварии 2000 года. Самолет Air France при взлете в аэропорту имени Шарля де Голля упал и загорелся. Эта авария унесла жизни 113 человек и приостановила эксплуатацию самолетов. Впоследствии их вернули в полеты, но ненадолго. Из-за роста цен на нефть Великобритания и Франция отказались от их использования.

