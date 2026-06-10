Где в холодильнике хранить яйца, чтобы они дольше оставались свежими: эксперты назвали место

Яйца естественным образом покрыты защитным слоем, который обычно помогает предотвратить проникновение вредных бактерий.

Многие люди хранят яйца на кухонной столешнице, однако такая привычка сокращает срок их годности, привлекает мух и увеличивает риск заражения сальмонеллой летом. Об этом пишет Gandul.

Холодильник - самое безопасное место для яиц

Яйца часто продают в отделе нехолодильных продуктов. Однако летом лучшим местом для хранения яиц является холодильник.

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"Для максимальной свежести лучше всего хранить яйца в холодильнике при температуре ниже 20 градусов. Благодаря такой холодной среде яйца дольше останутся свежими", - советуют эксперты.

Это может показаться странным, однако скорлупа яйца не является полностью "непроницаемой", поскольку содержит микроскопические поры, через которые цыпленок может дышать, пока находится внутри.

"Яйца естественным образом покрыты защитным слоем, который обычно помогает предотвратить проникновение вредных бактерий внутрь яйца, но высокие температуры могут привести к высыханию и ослаблению этого слоя", - добавляет Гандул.

Если хранить яйца в холодильнике, то они продержатся несколько недель. У большинства холодильников есть лоток для яиц на дверце, однако это не лучшее место для этого продукта, ведь температура колеблется, когда вы закрываете/открываете дверцу.

Поэтому их следует хранить при постоянной температуре, чтобы избежать конденсации.

"Лучше всего хранить яйца на средней полке холодильника, где температура более стабильна, и таким образом они дольше останутся свежими. Убедитесь, что вы храните яйца в их оригинальной упаковке, поскольку это помогает защитить их от потери влаги и впитывания сильных запахов от таких продуктов, как лук или чеснок", - подчеркивают в материале.

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