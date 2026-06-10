Зачем на самом деле фольге нужны матовая или блестящая сторона: найден ответ

Вокруг этого простого вопроса годами ходят сотни мифов и споров в интернете.

Мало какой кухонный инструмент вызывал столько споров, сколько две стороны алюминиевой фольги. Некоторые утверждают, что блестящая сторона должна быть обращена к еде, другие клянутся матовой стороной, а многие связывают с этим различные лайфхаки.

Однако реальность гораздо проще, чем думает большинство людей. Разница возникает в процессе производства. При производстве алюминиевой фольги алюминий несколько раз подряд прессуется между валиками, становясь все тоньше. К концу процесса материал становится настолько тонким, что при финальной прокатке его обычно пропускают через машины в два слоя, пишет 24.hu.

Та поверхность, которая непосредственно соприкасается с полированными стальными валиками, становится более гладкой и блестящей. Другая же сторона не подвергается такой интенсивной поверхностной обработке, поэтому остается матовой. Таким образом, два разных вида – это просто результат технологии производства.

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Имеет ли значение, какая сторона касается еды

В повседневном использовании нет никакого значения, какая сторона – блестящая или матовая – оказывается повернутой к еде.

Обе стороны алюминиевой фольги сделаны из одного и того же материала, поэтому при запекании, хранении или упаковке они ведут себя практически одинаково.

Именно поэтому не нужно отдельно следить за тем, какая сторона соприкасается с мясом, овощами или другими продуктами питания.

Есть ли хоть какая-то разница между двумя сторонами

В теории блестящая поверхность чуть лучше отражает тепловое излучение, поэтому иногда предполагается, что ее стоит разворачивать наружу, если, например, мы делаем "палатку" из фольги для отдыха готового запеченного мяса.

Однако специалисты расходятся во мнениях по этому вопросу. Хотя в лабораторных условиях некоторая разница может быть обнаружена, в повседневной кухонной практике это отличие настолько ничтожно, что в большинстве случаев никак существенно не влияет на результат.

То есть, когда в следующий раз мы будем использовать алюминиевую фольгу, не нужно долго размышлять над тем, какая сторона должна оказаться снаружи или внутри. Разница между блестящей и матовой поверхностью в первую очередь обусловлена производством, а не какой-то секретной кухонной функцией.

Ранее УНИАН сообщал, что есть определенное средство, которое освежит микроволновку за 10 минут.

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