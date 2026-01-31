У многих людей на бачке сдвоенные кнопки слива.

Унитазы могут иметь разную комплектацию, если дело касается таких дополнительных комплектующих, как кнопки слива. Бывают унитазы с одной кнопкой, где все предельно ясно - если на нее нажать, вода потоком сольется из бачка в унитаз. Однако не все понимают, как работают двойные кнопки смыва, а ведь таких моделей очень много.

Для чего 2 кнопки на унитазе - реальная причина

Эволюция конструкции унитазов происходит постоянно - многие люди помнят, как в том же СССР отхожее место было или вообще "дыркой в полу", или моделью с подвесным бачком, где для того, чтобы смыть воду, нужно было дернуть за веревочку. Сейчас таких экземпляров практически не встретить - в квартирах устанавливают более современные модели.

Двухрежимную арматуру стали внедрять в конце 90-х - начале 2000-х годов, именно тогда производители решили, что им необходим механизм, который бы позволял экономить воду. Спроектировав его, они сразу объяснили потребителям, какая кнопка сливает больше воды, а какая - меньше. Таким образом стало ясно, что любой унитаз, в котором есть две кнопки смыва, буквально подстраивается под человека. Если необходимо убрать скромные продукты жизнедеятельности, можно нажать кнопку поменьше, но в случае, когда необходимо подойти к вопросу серьезнее, выручает большая кнопка. К тому же, двойной механизм выглядит стильно и более оригинально, чем стандартная модель. Это еще одна причина, почему на унитазе сверху две кнопки.

Если говорить о практической стороне вопроса, то унитазы с одной кнопкой за раз могут расходовать от 9 до 12 литров воды в большинстве случаев, в то время как модели с двумя кнопками гораздо более экономичны. При нажатии малой, вы сольете 3-4 литра воды, большой - 6-9 литров. По некоторым данным, семья из трех человек, где все пользуются таким унитазом правильно, в год может сэкономить несколько десятков литров воды, что существенно отразится на счетах за коммуналку.

