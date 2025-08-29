По словам эксперта, это не является проблемой, если коты смотрят телевизор.

Очень интересно и забавно наблюдать за тем, как ваш кот смотрит телевизор, особенно, когда начинает набрасываться на экран. Однако у многих людей возникают вопросы, почему котам нравится смотреть телевизор, на что ответила опытный ветеринар Ребекка Макмиллан для Pets Radar.

По словам эксперта, это связано с тем, что коты хорошо фокусируются на быстрых движениях, а их зрение развито таким образом, чтобы помогать им в охоте. Из-за того, что на телевизоре много движения, это, скорее всего, привлекает внимание вашего животного, особенно если это напоминает ему о добыче.

В то же время Макмиллан объяснила, что их зрение на большом расстоянии не очень хорошее, поэтому из-за этого они могут сидеть очень близко к экрану.

"Хотя большинство кошек предпочитают физически играть или охотиться, телевизор может временно успокоить тех кошек, которые имеют ограниченные возможности для этого. Он может стимулировать домашних животных, которые не имеют доступа к окну, чтобы наблюдать за миром", - подчеркнула ветеринар.

Известно, что люди привязаны к своим гаджетам и ищут способы сократить время, которое проводят за экраном, поэтому возникает вопрос, следует ли беспокоиться и о наших котах.

"Не существует большого количества исследований о влиянии просмотра телевизора на кошек, но, скорее всего, это не является проблемой, если они не делают это чрезмерно. Нет никаких признаков того, что периодический просмотр телевизора может повредить зрению или здоровью вашего кота", - заверила Макмиллан.

Она добавила, что телевизор для кошек может служить дополнительной умственной стимуляцией.

"Просто имейте в виду, что некоторые коты могут увлечься и поцарапать ваш телевизор или случайно опрокинуть его, поэтому всегда заботьтесь о безопасности вашего любимца (и телевизора!)", - призвала ветеринар.

В свою очередь Макмиллан предупредила:

"Телевизор не должен заменять физические игры, здоровее всего его использовать вместе с другими видами стимуляции. Главная проблема заключается в том, что определенные программы могут непреднамеренно привести к разочарованию, например, просмотр программы с движущейся мышкой или рыбкой. Такие программы могут пробудить охотничий инстинкт вашей кошки, заставив ее даже бросаться на экран или царапать его лапами. Но это приводит к разочарованию, когда ваша кошка никогда не может физически поймать ничего в конце игры/охоты".

Поэтому чтобы избежать разочарования, дайте коту физическую игрушку после окончания программы.

Также ветеринар посоветовала, что лучше включать котам для просмотра на телевизоре. По ее словам, стоит найти программы с динамичными движениями, такие как снукер или документальные фильмы о природе.

"Это вполне ожидаемо, учитывая естественный охотничий инстинкт большинства котов. Однако некоторые коты, кажется, любят те же программы, что и их хозяева, но, возможно, это только потому, что они ассоциируют их с возможностью подольше поваляться на коленях!", - добавила эксперт.

