Исследователи считают, что сон на левом боку дает кошкам эволюционное преимущество.

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как спит ваш кот? Независимо от позы, зачастую они предпочитают спать именно на левом боку, пишет ресурс Pets Radar.

Исследователи из Италии, Германии, Канады, Швейцарии и Турции совместно решили выяснить, что стоит за этой привычкой пушистиков. Команда во главе с доктором Севим Испартой и профессором Онуром Гюнтуркуном изучила несколько сотен видеороликов на YouTube со спящими кошками.

Выводы ученые опубликовали в журнале Current Biology. Согласно их отчету, из 408 видео на двух третях кошки спали именно на левом боку. По мнению авторов исследования, такое положение дает кошкам эволюционное преимущество, помогая им охотиться и убегать после пробуждения.

"Кошки, конечно, были бы довольно уязвимы во время сна в дикой природе, а они спят не менее половины дня, поэтому для них это имеет большой смысл. Кошки, которые спят на левом боку, воспринимают окружающую обстановку левым полем зрения. Эта информация обрабатывается в правом полушарии мозга, которое специализируется на пространственном восприятии, обработке угроз и координации движений, позволяющих животному спасаться", – говорится в материале.

Таким образом, когда кошка спит на левом боку, вся визуальная информация поступает в правое полушарие мозга, которое лучше всего ее обрабатывает. Профессор Гюнтуркюн отметил, что оба полушария мозга отвечают за разные задачи.

"Сон на левом боку, таким образом, может быть стратегией выживания", – констатировали исследователи.

