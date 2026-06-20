Многие кошки любят спать только с одним и тем же хозяином, и у этого есть причина.

Домашние кошки проводят большую часть своей жизни во сне, и нередко разделяют это занятие с хозяином. Мы уже рассказывали ранее, почему кот спит в ногах или на животе человека. Но многие владельцы замечают необычную привычку питомца - он ложится только к одному и тому же человеку, игнорируя других членов семьи.

Как оказалось, выбор животного не является случайным. Ученые объяснили, что означает, если кошка спит с тобой и больше ни с кем - настоящая причина может вас тронуть.

По какому принципу кошки выбирают, с кем спать

Как сообщает издание cats.com, у наших кошек есть "любимый" партнер для совместного сна. Это не означает, что животные не испытывают привязанности к остальным членам семьи. Но спать они обычно предпочитают только с одним хозяином.

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Как объясняют эксперты, большинство котов "выделяют" одного человека в семье, к которому привязываются больше всего. Им является владелец, что чаще других кормит питомца, играет с ним, общается и удовлетворяет потребности. Также кошке важно, чтобы хозяин уважал её границы и не был навязчивым. Нередко эмоциональная связь между одним человеком и животным устанавливается ещё в детстве, когда мы ухаживаем за котенком.

Понять, кто у кошки "любимчик" в семье, можно по нескольким признакам. Животное ходит за этим человеком по пятам, спит на его вещах, трется мордой и топчет лапами. И именно нахождением рядом с любимым человеком можно объяснить, как коты выбирают место для сна.

Совместный сон является важным социальным поведением у котов. Если в семье есть несколько животных, они могут указывать привязанность друг другу таким образом. Ученые объясняют, как кошки выбирают место, где спать - для этого им должно быть спокойно и комфортно. Если двое питомцев во сне соприкасаются или даже обнимают друг друга, то они прекрасно ладят. Но если держатся на расстоянии, то не имеют крепкой связи.

Таким же образом животные ведут себя с человеком. Если вы задаетесь вопросом, почему кошка спит только со мной, то это может свидетельствовать о глубокой привязанности питомца к вам, особенно если сон сопровождается тесными объятиями.

Когда кошка постоянно ложится рядом с одним и тем же хозяином, это значит, что данный человек понимает её потребности, дает чувство защищенности, заботится и успокаивает в моменты тревоги. Засыпая на его теле, животное чувствует покой и комфорт.

Впрочем, могут быть и другие причины, почему кот спит только с одним человеком. Иногда животное может выбирать того, кто имеет более высокую температуру тела. Кошки стараются находить самое теплое место для сна, поэтому ложатся на того, кто кажется им более теплым.

Иногда решающим критерием становится запах - питомец может пойти под одеяло к тому, что приятнее пахнет. А если на человеке остался неприятный или незнакомый аромат, животное может его остерегаться. Также коты часто засыпают рядом с хозяевами с более крепким сном. Например, если муж ночью часто ворочается и просыпается, а жена спит в одном положении, то кошке будет комфортнее засыпать возле женщины.

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