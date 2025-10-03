Котам интересно все, что происходит снаружи.

Многие коты проводят большую часть дня у окна, наблюдая за тем, что происходит на улице. Если вас интересует, почему животные это делают, то издание Catster назвало 5 причин, почему так происходит.

Тепло

Если у вас есть кот, который тяготеет к теплым и уютным местам, то, вероятно, он использует окно, чтобы погреться. Также оттуда открывается невероятный для него вид.

Отражение

Иногда кошки очень радуются, когда видят свое отражение. Им интересно, ведь они не знают, что это за кот, которого они видят.

"Если вы заметили, что ваша кошка интересно двигается у окна, пытаясь достать что-то, что кажется ей неуловимым, это может быть просто она сама", - отметили в материале.

Наблюдение за добычей

Ваша кошка имеет целый набор, на который она может смотреть, когда смотрит в окно. Неважно, где вы живете, он может видеть насекомых или птиц, летающих вокруг.

"Вы можете подумать, что это мило, когда он наблюдает за белкой на улице. В конце концов, вы, вероятно, думаете, что она хочет подружиться. На самом деле ваша кошка является естественным хищником, независимо от того, насколько она на самом деле неспособна к охоте. Некоторые кошки могут даже щебетать и издавать другие звуки, заметив этих животных. Некоторые кошки имеют более высокий инстинкт охоты, чем другие. Более покорные кошки могут просто наслаждаться видом, не слишком зацикливаясь на том, что видят", - объяснили в Catster.

Развлечения

Для кошки все, что она видит в окне, является развлечением. Это отдельный мир, который она хотела бы исследовать, так как мы, когда смотрим документальные фильмы о сафари или другие части природы, которые мы не можем увидеть там, где живем.

Забота

Некоторые кошки имеют гораздо более сильное желание быть на улице и смотреть на нее, ведь это является их инстинктом. Поэтому важно помнить, что пребывание на улице является для вашего кота таким же инстинктивным, как и все остальное.

