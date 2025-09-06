Эти котики очень нежные и ласковые.

Если вы впервые хотите завести кота, то есть несколько пород, которые идеально для вас подойдут. Эксперты советуют перед таким решением хорошо подумать, прежде чем принять кошачьего друга в свой дом. Поэтому издание The Scotsman назвало 11 лучших пород кошек для начинающих владельцев.

Американская короткошерстная кошка

Американская короткошерстная - это идеальный выбор для начинающих, ведь эта порода не требует особого ухода. От природы эта кошка является здоровой и легко приспосабливается к любым жизненным обстоятельствам.

"Эти коты имеют чрезвычайно спокойный характер и не требуют особого ухода. Эти котики, пожалуй, самая простая порода для неопытных владельцев кошек", - уверяют в материале.

Британская короткошерстная кошка

Эти кошки являются спокойными и ласковыми, но не слишком требовательными, поэтому идеально подходят для начинающих.

"Их плюшевая шерсть проста в уходе, и они легко вписываются в вашу семейную жизнь. Ухаживать за ними почти так же легко, как и за их одноименными американскими родственниками", - отметили в издании.

Экзотическая короткошерстная кошка

За такой кошкой легко ухаживать, а также она ласковая, милая и спокойная. Экзотические короткошерстные идеально подходят для новичков, которые хотят иметь милого компаньона.

Рэгдол

Рэгдолы известны своей ласковостью и любовью. Эта порода любит, когда с ней занимаются, а также легко приспосабливается к различным жилищам. Их длинная шерсть требует вычесывания, однако спокойный характер регдола делает его одним из лучших для начинающих.

Бирманская кошка

Эта кошка любит общаться, однако редко может доставлять хлопот. Их шерсть шелковистая, поэтому за ней легче ухаживать.

Шартрез

Шартрез является тихой, ласковой и преданной кошкой, которая счастлива в собственной компании. Ее замечательная шерсть не требует особого ухода, а сама кошка всегда спокойна.

Мейн-кун

Если вы хотите иметь большого кота, то мейн-кун может быть именно тем, что вам нужно.

Ласковые, игривые и ласковые - они легко дружат как с детьми, так и с другими домашними животными, что делает их идеальными для начинающих. Их потребности в уходе за шерстью умеренные, но их характер делает это стоящим усилий", - заверили в The Scotsman.

Восточная короткошерстная кошка

Эти коты являются энергичными, ласковыми и голосистыми созданиями, которые требуют внимания от своих владельцев и имеют шерсть, которая не требует особого ухода. Поэтому если вы хотите иметь кота, который будет очень общительным и веселым, то именно эта порода станет для вас отличным домашним любимцем.

Сиамская кошка

Сиамские кошки являются ласковыми и умными. Они прекрасно подходят для начинающих, однако их потребность во внимании может быть слишком большой для очень занятых владельцев.

