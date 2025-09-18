Если у вас на столе или на полочке что-то стоит, кошка обязательно сбросит это на пол.

Если вы держите дома кота, тогда вам точно знакома ситуация, когда пушистик сначала внимательно смотрит на вас, а потом медленно сталкивает со стола на пол чашку или ваш смартфон, а затем изучает вашу реакцию на это. Как пишет wopet.com, причина вовсе не в "плохом поведении".

Исследование Университета Сассекса (Великобритания) показало, что кошки активно взаимодействуют с предметами, потому что так они исследуют мир. По мнению ученых, есть несколько основных причин "кошачьего хулиганства":

Охотничьи инстинкты . Даже домашние любимцы остаются охотниками в душе. Их мозг мгновенно реагирует на любое движение, сигнализируя: "Лови!". Когда кошка видит карандаш, брелок или крышечку, она толкает предмет лапкой, проверяя, не "добыча" ли это случайно. Скука . Если у кошки нет достаточной физической и умственной активности, она находит развлечения сама - и часто они не радуют владельцев. Коты могут сталкивать вещи просто, чтобы увидеть, как они падают, или исследовать шкафы и полки в поисках чего-то интересного. Желание привлечь внимание . Кошки быстро понимают, что определенные действия заставляют вас реагировать. Даже если вы кричите или ругаетесь - для кота это внимание, которого он хочет. Поэтому он повторяет "плохое" поведение снова и снова. Природное любопытство . Кошки по своей природе - маленькие исследователи. Они толкают предметы, чтобы понять, как те ведут себя: упадут ли, какой звук издадут, насколько они тяжелые. Это своеобразная игра с гравитацией, особенно характерная для молодых кошек.

Чтобы избежать подобного рода неприятностей, исследователи советуют держать хрупкие вещи в безопасном месте и обеспечить кота собственными игрушками для "опытов".

Кроме того, специалисты не советуют наказывать кота за сброшенные на пол вещи. Вместо наказания попробуйте изменить поведение на более безопасное, дав коту больше игр, любви и возможностей для исследований. Так вы сохраните свои вещи - и сделаете жизнь любимца интереснее и счастливее.

