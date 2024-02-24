Он пришел в наше время из славянской мифологии.

"Після дощику у четвер" - еще один колоритный фразеологизм в украинском языке, значение которого не всем понятно.

При чем там "дощик", и почему упоминается именно четверг как день недели? В таинстве языка разбирался известный учитель, автор школьных учебников по-украинскому Александр Авраменко.

"Ответ на этот вопрос кроется в славянской мифологии", - заинтриговал языковед.

Он напомнил, что в славянском пантеоне богов главным был Перун - покровитель солнца, войны, весны, плодородия, земледелия, дождей, грома и молнии.

"Каждый четверг Перуну приносили жертву и просили, чтобы послал дождь. Но часто четверги проходили один за другим, а на небе не было ни облачка. Так и появилось ироническое выражение "після дощику у четвер", - пояснил Авраменко.

Другими словами, это означает - никогда. Также учитель напомнил, что в украинском мы пишем "четвер" не так, как в русском языке - без буквы "г".

Как перевести "удерживать руки на весу"

В одном из уроков для нации Авраменко также помог справиться с трудностями в переводе выражения "удерживать руки на весу". Учитель объяснил, что не в каждом языке какое-то одно слово можно перевести также одним словом, иногда приходится применять более крупные языковые конструкции. В частности, так произошло и в этом случае.

Также филолог подсказал, как правильно перевести с русского слово "изощряться", которое довольно часто мы употребляем во фразах "изощряться в спорте"или "изощряться в учебе" и тому подобное.

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