"Изощряться в спорте" или "изощряться в учебе" - не все знают, как перевести такие фразы на украинский.

Известный украинский учитель, автор учебников по языку Александр Авраменко раскрыл аналог русскому слову "изощряться".

"Изощряться в спорте" или "изощряться в учебе" - это довольно популярные высказывания, но не все знают, как грамотно перевести их на украинский. Авраменко в рамках своего онлайн-урока рассмотрел эту тему поподробнее.

Следует начать с лексического значения этого слова.

"Изощряться" - это доходить до виртуозности в чем-то; делать что-то очень искусно; применять все свои умения, способности", - пояснил педагог.

Этому слову есть несколько украинских соответствий: "витончуватися", "вправлятися", "звиватися", "викаблучуватися", "виламуватися".

"Каждый из них используем в разных ситуациях. Например, "изощряться в кулинарном искусстве"; "упражняться в разных видах спорта"; "выкаблучиваться перед кем-то", - перечислил учитель.

В то же время есть известное устойчивое соединение слов: "изощряться в красноречии". На украинском это будет - "розсипати перла красномовності", сказал Авраменко.

Как сказать на украинском "с легким паром"

Это выражение некоторые из нас знают еще из известного советского фильма "Ирония судьбы". Однако его избегать в речи следует не потому, что это "флэшбек" к СССР. Слово "пара" в украинский - это женский род, поэтому дословно перевести выражение правильно не получится, пояснил Авраменко.

Он привел несколько примеров, как можно заменить известную фразу, не теряя ее значения. Также на одном из уроков он рассмотрел тему числительного "пол" - как именно употреблять его (по новому правописанию) - смотри здесь совет.

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