Эту фразу можно сказать без суржика на украинском - языковед дал простой совет по переводу.

У многих все еще есть трудности с переводом с украинского на русский: некоторые любимые фразы и фразеологизмы люди либо стесняют употреблять, либо говорят их неверно, оставляя частичку некрасивого суржика.

Например, "удерживать руки на весу" - одна из таких фраз. Автор учебников по украинскому языку, известный языковед и филолог Украины Александр Авраменко дал простой совет по переводу.

Нюанс заключается именно в частице "на весу".

"Это тот случай, когда для перевода только одного слова недостаточно, ведь "на весу" на украинском - это "у висячому положенні". То есть, "тримати руки у висячому положенні", - сказал учитель.

Как видим, не всегда одному слову какого-то языка соответствует также одно слово другого языка, подчеркнул филолог.

Он привел еще один пример: слова "идущий" и "бегущий" на украинском - это целые конструкции слов - "той, що йде" или "той, що біжить".

"И это вам не изъян языка, а его особенность", - акцентировал Авраменко.

"Изощряться" на украинском - правильный перевод

В одном из своих уроков для нации Авраменко также раскрыл перевод русского слова "изощряться". Это слово употребляется в таких речевых конструкциях, как "изощряться в спорте" или "изощряться в учебе" - их довольно часто используют в бытовых разговорах.

В украинском есть несколько соответствий, которые стоит говорить вместо суржика, объяснил учитель и назвал главные из них.

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