Пожелание "С легким паром" нам известно еще из советского фильма. Но следует ли его увековечивать в украинском? Вряд ли.

Многие из нас знают выражение "с легким паром" - обычно его используют как пожелание в хорошую дорогу или перед началом важного дела.

Эта фраза стала знаменитой благодаря советскому фильму "Ирония судьбы", который украинцам десятки лет показывали на ТВ в период новогодних праздников.

Но следует ли его увековечивать в украинском? Вряд ли. Хотя бы потому, что дословно перевести его правильно не получится, объяснил известный учитель украинского языка Александр Авраменко.

"Это выражение в русском языке используют, как пожелание доброго здоровья после бани или ванной, когда человек после водных процедур выходит будто обновленным, чувствует легкость", - уточнил он.

Как часто говорят в украинском - "з легким паром" чи "з легкою парою". Но в нашем языке "пара" более употребительна как существительное женского рода - это она.

Буквально переводить фразеологизмы нельзя, а этикетные формулы пожелания - это устойчивые соединения слов, те же самые фразеологизмы, акцентировал языковед.

Украинские словари предлагают этой советской фразе такие совпадения: "доброго здоров'я" или "приємного спочинку".

"Між іншим, слово "пара" - випаровується ц в інших українських фразеологізмах. Наприклад російському виразу "на всех парах" відповідає український - "повним ходом" або "щодуху". А фразі "задать пара" - "всипати перцю" або "нагріти комусь чуба"", - сказал языковед.

Ландишів и одуванчиків не существует

В одном из своих онлайн-уроков автор учебников по-украинскому также пояснил, что "ландишів" и "одуванчиків" не существует в украинском языке. Весна - замечательная пора, известная в украине расцветом зелени, красками и душистыми цветами. Однако эта вся красота может "увять", если высказываться о ней некрасивым суржиком, считает языковед.

Подробнее о правильных названиях-соответствиях от Авраменко - читай в материале.

Также недавно учитель объяснял, как писать "пол" по новому правописанию, а также раскрыл топ-слово украинцев, которого нет в нашем языке, но все его говорят.

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