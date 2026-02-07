Каждое зернышко песка на берегу хранит историю миллионов лет путешествия и может изначально быть с другой стороны земли.

Пляжный песок кажется обыденностью: он просто есть, лежит у воды, тянется вдоль воды до горизонта. Но появляется он благодаря долгим природным процессам, длящимся сотни тысяч и миллионов лет – и продолжает появляться прямо у нас на глазах.

Разберемся, откуда песок на пляже и как так получается, что его фракция всегда одного и того же размера.

Откуда берется пляжный песок

Основной источник песка – горные породы. Скалы и камни постоянно ломаются из-за дождя, ветра, смены температур и воздействия волн. Это называется выветриванием. Сначала породы трескаются на куски, потом становятся гравием, а затем и песчинками.

Видео дня

Реки и ручьи подхватывают получившийся материал. Вода несет частицы с суши к морям и океанам, иногда за сотни километров. По пути песчинки сталкиваются, шлифуются и округляются. Когда река впадает в море, течение замедляется, и тяжелые частицы оседают – так песок скапливается у берегов.

Но на этом история, откуда берется пляжный песок, не заканчивается. В дело вступает океан. Волны, приливы и течения постоянно перемещают песок вдоль берега.

Из-за этого пляжи могут менять свое местоположение: где-то песка становится больше, где-то меньше. Зимой штормы часто уносят песок в море, а летом волны возвращают его на берег. Можно сказать, чтобы сыграть свою роль у вас под ногами, песок проходит самый долгий в истории актерский кастинг.

Другой вопрос – если песок формируется миллионы лет, то почему на пляжах более молодые и соответственно крупные и старые мелкие песчинки не перемешаны? Иными словами, как так выходит, что песок в одном месте всегда одной фракции?

Все просто – это происходит из-за постоянного воздействия волн и течений: они перекатывают песчинки, сталкивают их, отбрасывая крупные частицы в море и унося легкие дальше. В итоге остаются гранулы, достаточно тяжелые, чтобы остаться на берегу, но при этом достаточно мелкие, чтобы волны могли с легкостью перенести их подальше на сушу во время штормов и приливов.

Из чего сделан песок на пляже

Не весь песок – каменного происхождения. В тропиках большая его часть состоит из останков живых организмов. Белые пляжи часто состоят из измельченных кораллов, ракушек и скелетов морских существ.

Иногда состав песка может быть весьма необычным. Например, так называемый "звездный песок" состоит из микроскопических скелетов одноклеточных организмов, форма которых напоминает маленькие звёзды. А на некоторых пляжах находят обломки бетона, стекла и кирпича, сделанные людьми.

Цвет песка зависит от того, из чего он состоит. Кварц делает пляжи желтыми, вулканические породы – черными, кораллы – белыми или розовыми. Поэтому каждый пляж особенный: его песок отражает геологию, климат и историю локации.

Что находится под песком на пляже? Ответ зависит от местности. Под песчаным покровом, очевидно, находится более твердое основание, которое геологи называют субстратом. Обычно это смесь гравия, гальки и крупного песка, но конкретные характеристики этой смеси сильно варьируются от места к месту.

В глубине могут находиться глинистые отложения, древние почвы или коренные породы. В некоторых местах скрыты погребенные пляжи – слои старого песка, сформированные тысячелетия назад при более низком уровне моря.

Если вам нравятся подобные простые объяснения научных фактов, вас также может заинтересовать наш недавний материал о том, почему люди потеряли шерсть в ходе эволюции – с объяснениями биолога.

Вас также могут заинтересовать новости: