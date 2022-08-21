Правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства нарушительницы.

В Киеве 77-летняя пенсионерка арендовала квартиру, а после, используя фиктивные документы, продала ее за 1,5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

"Следователи полиции Киева совместно с сотрудниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры уличили женщину в мошенническом завладении деньгами и квартирой. Правонарушительница - 77-летняя жительница Житомирской области", - сообщили правоохранители.

Как рассказал начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления столичной полиции Вадим Коломиец, в ходе досудебного расследования полицейские установили, что подозреваемая, имея умысел на завладение имуществом, арендовала в столице квартиру:

"Во время проживания в доме женщина получила доступ к оригиналам правоустанавливающих документов, сняла их копии, после чего, изготовила новые с поддельными данными на свое имя. В дальнейшем пенсионерка, выдавая себя за законную владелицу, нашла добросовестных клиентов, которые изъявили желание приобрести имущество. В ходе заключения договора купли-продажи фигурантка предъявила нотариусу и потенциальным покупателям поддельные документы: паспорт другой гражданки Украины, свидетельство о праве на наследство и выписка о регистрации в Наследственном реестре. Заключив договор с клиентами путем обмана, женщина таким образом завладела 1,5 миллионами гривен".

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков в Киеве и Житомирской области, в том числе и по месту проживания нарушителя. В результате изъяты поддельные документы, мобильные телефоны и черновые записи.

Следователи по процессуальному руководству городской прокуратуры сообщили женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - использование заведомо поддельного документа и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, содеянное в особо крупных размерах. Суд избрал правонарушительнице меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит лишение свободы от пяти до двенадцати лет.

Также полицейские проводят мероприятия по установлению организатора преступной схемы.

Напомним, псевдоволонтеры в Тернопольской области купили себе на собранные деньги люксовые авто.

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