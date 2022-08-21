По словам Соскина, у Путина остался последний шанс на "шаг доброй воли".

Если в Кремле решатся нанести удар по "центрам принятия решений" в Киеве, это будет демонстративным шагом и попыткой дезорганизовать украинцев.

Такое мнение высказал политолог и экономист Олег Соскин, пишет "Главред".

По его словам, персоны во власти в Украине не имеют значения - президента может законно заменить глава парламента, премьер, главком ВСУ и другие.

"В Кремле не поняли, что "машина" уже живёт своей жизнью, и она уже настолько жизнеспособна и боеспособна, что сама моментально заменяет голову: одну отрезают - появляется две, две отрежут - четыре появится, ещё лучше тех, что срезали… Саму машину, этот организм уже нельзя уничтожить", - говорит Соскин.

Эксперт поясняет: украинцев уже не сломить, Путин думал разрушить эту "машину", но в итоге сделал ее мощнее.

"Каждый удар приводит к тому, что система становится более сильной и агрессивной. Путин не понимает, что у него остался последний шанс сделать "жест доброй воли" и быстро освободить украинские территории, поскольку тогда он хоть что-то сохранит. Если же Путин нанесёт тактический ядерный удар по Украине, никто из российской власти не спасётся - они все будут уничтожены, а Москва сгорит целиком", - прогнозирует Соскин, добавляя, что каждый удар по Украине увеличивает злость к врагу.

"Уже практически чаша наполнена и вот-вот перельётся. А перельётся уже на российскую территорию. Россию ждёт такая расплата, что страшно подумать. Чаша возмездия уже почти наполнилась. Когда она перевернётся, будет такой страх божий, которого ещё никто не видел. Украинцы платят высокую цену для того, чтобы быть свободными, а россияне - за то, чтобы оставаться рабами", - пояснил он.

Ранее ряд российских пропагандистов и политиков неоднократно призывали Путина нанести удары по "центра принятия решений" в Киеве, подразумевая под этим правительственный квартал, где расположены органы государственной власти Украины.