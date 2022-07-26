Они потратили почти два миллиона гривен на собственные нужды.

В Тернопольской области псевдоволонтеры потратили на собственные нужды почти 2 миллиона гривен, которые ранее собрали у граждан. Двое мужчин и женщина приобрели себе автомобили, телефоны, ювелирные изделия и другие ценности.

Об этом сообщает Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"Расследованием установлено, что в начале войны обвиняемые за собранные на поддержку Вооруженных Сил Украины добровольные пожертвования приобрели для собственного использования перечень вещей на общую сумму около 2 млн грн", - отметили в ведомстве.

В частности, мошенники на собранные средства купили себе автомобили Range Rover и Audi Q5.

Дело о "волонтерах" прокуроры передали в суд. По статье "Использование благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения" обвиняемым грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве псевдоволонтер продавал гуманитарную помощь.

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