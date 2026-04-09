Не только ради красоты: ученый объяснил, для чего кошкам нужны усы

Усы – это тонко настроенный сенсорный аппарат, который помогает кошке ориентироваться в повседневной жизни.

Усы жизненно важны для кошек и, вероятно, также служат инструментами для определения погоды, пишет Forbes.

Автор статьи и ученый Маршал Шеперд, который недавно взял в семью кошку, заметил, что Нова не пьет воду из своей маленькой металлической миски.

После поиска информации в интернете он узнал о таком явлении, как "усталость усов", которое описывается как чрезмерная стимуляция или боль, связанная с контактом с усами.

Шеперд отметил, что хотя об этом много говорят в интернете, немало ветеринаров скептически относятся к тому, является ли это на самом деле "реальной проблемой". Поэтому он решил больше узнать о роли кошачьих усов.

"Усы – это не просто косметическая особенность. Это тонко настроенный сенсорный аппарат, который помогает кошке ориентироваться в повседневной жизни. Эти специализированные волоски дополняют зрение и помогают кошке ориентироваться в окружающей среде, предоставляя дополнительную сенсорную информацию, подобно усикам у насекомых", – указывается на сайте VCA Animal Hospitals.

Ученый рассказал, что в своей профессии он использует доплеровский радар, метеорологические приборы и спутники для выявления изменений в атмосфере. Кошки делают это с помощью своих усов.

В статье отмечается, что усы кошек чувствительны к потоку воздуха, малейшим вибрациям и другим движениям. Известно, что официальное название усов – вибрисы. Это слово происходит от латинского термина vibrio, что означает "вибрировать".

"Метеорологические радары используют импульсы микроволновой энергии, чтобы определять размер и интенсивность ливней в атмосфере. Эта информация передается в компьютер для анализа и отображения. Усы преобразуют незначительные изменения воздушных потоков и вибрации в информацию о характеристиках объектов и потенциальных угрозах", – объясняет автор статьи.

Шеперд считает, что сверхчувствительные нервные окончания на кончиках усов, несомненно, улавливают вибрации, связанные с громом, ветром, сотрясающим дом, и изменениями атмосферного давления.

"Усы наделяют кошек исключительными способностями к исследованию, лазанию, охоте и обнаружению. Они также обеспечивают кошкам способность прогнозировать текущую погоду или погоду на ближайшее время", – добавил ученый.

