Что делать с орхидеей в июне: 5 шагов для пышного цветения

В период активного роста растениям требуется правильное освещение, умеренный полив, высокая влажность и регулярные подкормки.

Орхидеи считаются одними из самых эффектных комнатных растений. Несмотря на экзотический внешний вид, их не так сложно выращивать, если создать условия, близкие к природным. Как пишет tomsguide, июнь – период активного роста, поэтому именно сейчас правильный уход особенно важен.

Для начала издание рекомендует обеспечить подходящее освещение для орхидей. Летнее солнце может оставить ожоги на листьях. Лучше всего размещать орхидею на восточном или западном окне, где свет яркий, но не слишком агрессивный.

Ориентироваться можно по цвету листьев. Светло-зеленый оттенок говорит о том, что освещения достаточно. Темно-зеленые листья сигнализируют о его нехватке, а желтые или обожженные участки – об избытке солнца.

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Поливайте орхидеи по мере необходимости, не стоит придерживаться какого-то строгого графика. Перед поливом издание рекомендует осмотреть корни: если они зеленые, влаги растению хватает. Когда корни приобретают серебристо-белый оттенок, орхидею пора полить.

помните, что переувлажнение опасно для растения. В июне специалисты рекомендуют примерно раз в 7–10 дней погружать горшок в воду на 10–15 минут, а затем давать лишней влаге полностью стечь.

Также важно следить за влажностью и циркуляцией воздуха. Большинство домашних орхидей родом из тропиков и любят влажный воздух. При недостатке влаги листья теряют упругость, а бутоны могут опадать.

Для повышения влажности можно периодически опрыскивать воздушные корни, когда они начинают становиться серебряными. Также полезно выращивать орхидеи в специальной коре или вулканическом камне, которые помогают корням получать влагу из воздуха.

Не менее важна хорошая вентиляция. Застойный воздух способствует развитию грибковых и бактериальных заболеваний, особенно в теплое время года.

Как подкармливать орхидею

В июне орхидеи активно растут и нуждаются в дополнительных питательных веществах. Подкармливать растение рекомендуется еженедельно, используя специальное удобрение для орхидей в концентрации примерно четверть от указанной производителем дозы.

Раз в месяц полезно проливать субстрат чистой водой. Это помогает удалить накопившиеся соли, которые могут повредить корни.

Как обрезать орхидею правильно - совет

После окончания цветения орхидея не погибает – наоборот, грамотная обрезка может стимулировать появление новых бутонов.

Если цветонос остается зеленым, его можно укоротить чуть выше нижнего узла – иногда это вызывает повторное цветение. Если же стебель пожелтел или стал коричневым, его лучше срезать у основания и дождаться появления нового цветоноса.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему плесневеют корни орхидеи, и как это исправить.

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