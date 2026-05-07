Что делать, если орхидея начала гнить: эксперты назвали натуральное средство за копейки

Одной из главных причин гниения орхидеи является чрезмерная влажность.

Если вы любите комнатные растения, то знаете, что корни орхидей могут заплесневеть из-за избытка воды и недостатка воздуха. Быстрым решением в этом вопросе является недорогой ингредиент, а именно корица. Об этом пишет Newsweek Romania.

Если посыпать ею пораженные корни, она окажет противогрибковое действие и поможет растению восстановиться.

Почему плесневеют корни орхидей и как быстро спасти растение?

Корни орхидей очень чувствительно реагируют на условия в горшке. По сравнению с другими растениями, им нужен воздух и непрямой свет, и любой дисбаланс может привести к ухудшению состояния.

Видео дня

Одной из главных причин является чрезмерная влажность. Когда растение поливают слишком часто или вода задерживается в горшке, субстрат становится душным. Отсутствие циркуляции воздуха способствует развитию грибков, и вскоре на нем появляются участки, пораженные плесенью.

Признаки чрезмерной влажности включают:

постоянно влажный и холодный субстрат;

мягкие, коричневые или беловатые корни;

неприятный запах из горшка.

Неподходящий субстрат - еще одна распространенная причина

В естественных условиях орхидеи растут на коре деревьев, а не в земле, но в горшке они полностью зависят от выбранного субстрата.

"Если он слишком мелкий, старый или изношенный, он задерживает избыток воды и препятствует проветриванию корней. Со временем материал уплотняется, и у корней больше нет пространства для дыхания. Эта закрытая среда становится идеальной для появления плесени", - добавляют в материале.

Признаками проблемного субстрата могут быть:

кусочки измельченной коры, почти как пыль;

постоянные влажные участки в горшке;

корни, которые выглядят "закопанными" и лишенными воздуха.

Как спасти орхидею с помощью корицы?

Корица является природным средством с сильными противогрибковыми свойствами. Она помогает остановить распространение плесени и защитить здоровые участки растения. Также она стоит довольно дешево и есть в каждой кухне.

Чтобы правильно ее использовать, выполните следующие шаги:

извлеките растение из горшка и осторожно очистите пораженные корни;

удалите мягкие или полностью поврежденные части;

посыпьте пораженные участки тонким слоем корицы;

дайте растению проветриться перед пересадкой.

Отмечается, что корица способствует быстрому высыханию влажных участков и создает неблагоприятную среду для грибков.

Пересадка и профилактика проблем

После обработки орхидею необходимо пересадить в свежий субстрат, специально предназначенный для орхидей, состоящий из воздухопроницаемой коры. Поливать ее нужно умеренно, только когда корни меняют цвет с зеленого на серо-серебристый.

Кроме того, важно, чтобы горшок обеспечивал дренаж воды и циркуляцию воздуха. Появление плесени на корнях не обязательно означает, что орхидея погибла.

"Благодаря быстрому вмешательству и простому средству, такому как корица, растение может восстановиться на удивление легко. Все зависит от внимания к деталям и своевременного исправления условий ухода", - заверили в публикации.

Другие советы экспертов

Ранее диетологи рассказали, какие продукты никогда не стоит мыть в раковине. По их словам, мытье определенных продуктов в раковине на самом деле не улучшает гигиену.

Также шеф-повар ответил, можно ли запекать картофель в фольге. Он предупредил, что картофель потенциально может быть одним из самых опасных продуктов, которые вы можете подавать.

Вас также могут заинтересовать новости: