Что сделать с орхидеей в июне, чтобы она снова зацвела летом

Правильный полив, подкормка и обрезка в июне могут помочь орхидее сформировать новые бутоны уже этим летом.

Июнь – один из самых важных месяцев для ухода за орхидеями. Именно в этот период растение находится на пике цветения, поэтому правильный уход может не только продлить декоративность цветка, но и стимулировать повторное цветение уже этим летом.

Специалисты советуют обратить внимание на пять ключевых аспектов ухода, пишет Homes and Gardens.

По словам экспертов, с наступлением тепла орхидеи нуждаются в более частом поливе, поскольку субстрат высыхает значительно быстрее. В то же время важно не переувлажнять растение, чтобы избежать загнивания корней. Определить потребность в воде можно по цвету корней: серебристый оттенок свидетельствует о недостатке влаги, а зеленый – о достаточном увлажнении.

Видео дня

Также в июне рекомендуется регулярно подкармливать орхидеи. Удобрения следует вносить каждые две-четыре недели в течение активного сезона роста, что поможет поддержать формирование новых бутонов и здоровое развитие растения.

Для орхидей фаленопсисов специалисты советуют проводить легкую обрезку после завершения основного цветения. Срез над спящей почкой на зеленой части цветоноса может стимулировать появление новых побегов и повторное цветение.

Еще одним важным условием является хорошая циркуляция воздуха. Несмотря на любовь к влажной среде, орхидеи нуждаются в постоянном движении воздуха для предотвращения грибковых заболеваний. Лучше всего размещать их у окна с достаточным освещением, но без прямых солнечных лучей.

Кроме того, садоводам рекомендуется регулярно проверять растения на признаки теплового стресса. Если листья или стебли начали подсыхать или получили ожоги, поврежденные части следует удалить, а саму орхидею перенести в более прохладное место.

Соблюдение этих простых правил в июне поможет растению оставаться здоровым и значительно повысит шансы на повторное цветение уже в ближайшие месяцы.

Вас также могут заинтересовать новости: