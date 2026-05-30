Дизайнеры говорят, что "стенки" уже давно неактуальны.

Чаще всего длинные шкафы в сочетании с комодами и сервантами можно встретить в квартирах, где ремонт в последний раз делали еще при СССР. Современные решения очень редко содержат такие "стенки" - во-первых, они выглядят громоздко и "съедают" пространство, а во-вторых уже давно считаются пережитком прошлого века. Если у вас дома тоже есть такая мебель, и вы хотите ее заменить, вам будет интересно узнать, что поставить в гостиную вместо стенки и какие интерьерные решения на пике популярности.

Что можно поставить в зал вместо стенки

В 20-м веке такая классическая "стенка" решала сразу несколько задач - помогала оптимизировать пространство, например, сложить в одном месте и постельное белье, и посуду, и книги, и швейные принадлежности, и многое другое. Тем не менее теперь многие люди, желая изменить внешний вид своей квартиры, думают, какая мебель подойдет вместо стенки в гостиную - что можно поставить, рассказываем ниже.

Встроенный в стену шкаф

Вместо стенки в гостиной стильно будет смотреться встроенный шкаф до потолка - и многие дизайнеры считают, что это наиболее функциональный вариант, особенно для маленькой квартиры. Они так же точно, как и "стенка", помогают закрыть вопрос хранения вещей, но зато не перегружают интерьер и занимают меньше места. Если мастер все сделает правильно, фасад шкафа сливается со стенкой, по высоте нет "разрывов", а визуального шума будет намного меньше, чем от прежней мебели.

Низкая тумба и акцентная стена

Второй вариант, что поставить вместо стенки - низкая тумба возле акцентной стены. Для этого придется, правда, не только заменить мебель, но и сделать небольшой ремонт - покрасить одну стену в контрастный цвет или поклеить на ней другие обои. В итоге такое решение приведет к тому, что громоздкая конструкция исчезнет, зато в пространстве появится четкая горизонтальная линия. Интересно, что благодаря низкой тумбе и акцентной стене гостиная визуально станет шире и больше. Тумбу эту можно использовать под телевизор или для хранения вещей. Если покажется, что места мало, можно установить полки вместо стенки над тумбой.

Открытые стеллажи

Если вам нужно куда-то сложить вещи, к которым вы будете иметь быстрый доступ, открытые стеллажи - лучший вариант. Возможно, вам не удастся переместить все ценное имущество из "стенки" на них, но может быть это и к лучшему - часто в таких длинных шкафах люди хранят то, чем не пользуются годами, но жалеют выбросить. Открытые стеллажи выглядят очень стильно, прекрасно зонируют пространство, дают возможность менять наполнение, однако важно их не перегружать вещами.

Открытые и закрытые модули

Удачная мебель вместо стенки - это комбинация открытых и закрытых модулей. Благодаря такому решению можно сочетать практичность и эстетику, размещая в закрытой мебели одни вещи, а в открытой - другие. На виду в итоге вы оставляете только нужный декор, стилизируя пространство под общий интерьер комнаты.

Модульные шкафы и полки

Дизайнеры называют этот вариант очень "гибким", так как любой человек может адаптировать модульную систему под те или иные изменения. Устанавливая ее, вы не обязаны привязывать свой интерьер к какому-то одному сценарию, но можете менять конфигурацию под собственные задачи. Каждый из элементов можно добавлять или убирать из общей комплектации, к тому же, модули бывают разными - ассортимент позволяет выбрать вариант для квартир меньшей или большей площади.

