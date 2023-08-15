Среди аргументов в пользу укороченных дверей в кабинках туалетов - они "идеальны в экстренных случаях", облегчают уборку и в целом намного "дешевле".

Замечали ли вы, что в общественных туалетах зачастую есть достаточно большой зазор между дверью каждой кабинки и полом, из-за которого они не обеспечивают достаточного укрытия от посторонних глаз? Теперь стало известно, почему они спроектированы именно так.

Как пишет LADbible, для этого по всей видимости, есть логическая предусмотрительность. Все дело в практичности, гигиене и стоимости, говорят в компании по аренде переносных туалетов WC Portables из Эссекса (Англия).

Одна из причин, почему двери не доходят до пола - необходимость в случае какой-либо чрезвычайной ситуации видеть, что произошло, и при необходимости оказать помощь человеку.

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Также такое дизайнерское решение упрощает уборку. Общественные туалеты используются довольно часто, а это означает, что их нужно убирать много раз в течение дня, а наличие места под дверью значительно облегчает эту задачу.

К тому же, заказ укороченных дверей может обойтись заказчику дешевле, чем полноценных.

Таким образом, кажется вполне разумным иметь проем под дверью туалета, как бы это ни раздражало.

Но это не единственные преимущества, по мнению WC Portables, поскольку более короткие двери помогают "быстрее избавляться от неприятного запаха".

"Туалет - это естественная среда для выпуска неприятного запаха. Промежуток между дверью и полом позволяет быстро избавиться от запаха, который оставили предыдущие пользователи. Это помогает вашему туалету стать сносным. Без зазора запах сохраняется в кабинке и становится невыносимым для последующих пользователей", - отметили в компании.

Также наличие зазора позволяет определить доступность той или иной кабинки в туалете.

Но есть и другая скрытая причина. Если вы думаете, что вас слышат все вокруг, вы не станете задерживаться.

"Туалеты с дверьми такого типа могут негативно повлиять на личную жизнь людей. Когда люди чувствуют, что другие могут так же легко слушать об их делах, они склонны быстро заканчивать", - пояснил в компании.

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