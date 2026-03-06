На уникальную черепаху охотится один из самых смертоносных хищников в мире: где она живет

В отличие от других морских черепах, самки крупнее и имеют более длинный хвост, чем самцы.

Более светлые, чем другие морские черепахи, плоскоспинные черепахи имеют светло-оливково-зеленый цвет, удивительно круглый панцирь (необычно тонкий и хрупкий) с отчетливо загнутыми краями и округлую, короткую голову. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что в отличие от других морских черепах, самки крупнее и имеют более длинный хвост, чем самцы. Длина плоскоспинных черепах составляет около 1 м, а вес - 70-90 кг.

Они обитают на мелководье континентального шельфа, в основном на северном побережье Австралии, вплоть до Новой Гвинеи и южной Индонезии.

Данных о том, как долго живут плоскоспинные черепахи немного, но считается, что продолжительность их жизни может достигать 50 лет.

Взрослые особи проводят много времени в мутной воде, питаясь на илистом морском дне. В основном плотоядные, плоскоспинные черепахи любят поедать мелководных беспозвоночных, таких как морские огурцы, моллюски, креветки и другие морские беспозвоночные.

Интересно, что плоскоспинные черепахи - любимая добыча главного хищника - морского крокодила.

Самки, вероятно, начинают размножаться примерно в 20 лет и гнездятся до четырех раз за сезон, обычно откладывая 50 яиц. Яйца вылупляются примерно через 55 дней. Яйца и вылупившиеся черепашата крупнее, чем у других черепах, - 5,5 см и 6 см соответственно, и в начале жизни остаются ближе к берегу, в отличие от других видов морских черепах.

