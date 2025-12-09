Чтобы насладиться клубникой, вам не нужен большой сад — эксперты объяснили, как вырастить ягоды в помещении.

Сладкий вкус свежесобранной клубники — одно из лучших удовольствий весны. Далеко не у всех есть место на улице, чтобы выращивать эти вкусные ягоды. Но есть хорошая новость. При правильных условиях и уходе клубнику можно легко выращивать дома, в помещении.

Эксперты рассказали о том, как выращивать эти сладкие ягоды у себя дома — от полива до размножения и всего, что между ними. Следуйте этим советам, и вы сможете наслаждаться урожаем вкусной клубники даже без садового участка, пишет Martha Stewart.

Сорта, подходящие для выращивания клубники дома

Садовый консультант и специалист по гидропонике Дженнифер Холстон рекомендует нейтрально-дневные (everbearing) сорта клубники.

"Эти растения дают два и более урожая в год", — отмечает она. Холстон особенно советует альпийские сорта — компактные кустики, которые занимают меньше места. Ягоды меньшего размера, но вкус очень яркий и концентрированный.

Некоторые альпийские сорта плодоносят уже в первый год из семян. Один из ее любимых — альпийский сорт pineapple: он дает сладкие желтые ягоды с легким ананасовым ароматом.

Также Холстон выделяет сорта seascape и albion как отличные нейтрально-дневные варианты. "Они надежно плодоносят и дают более крупные ягоды, чем альпийские сорта. Но лучше покупать рассаду — выращивание из семян занимает слишком много времени", - подчеркивает садовод.

Есть и другие варианты, помимо нейтрально-дневных сортов. "Существует новый тип клубники — так называемая day neutral", — заявляет садовод и владелец компании Jung Seed Дик Зондаг.

Такие сорта способны давать урожай в любое время сезона, отмечает он. Если хотите продлить период плодоношения — стоит попробовать именно их.

Когда лучше сажать клубнику дома

Так как в таком случае вы не зависите от погоды, высаживать клубнику дома можно круглый год. Но если вы планируете покупать рассаду, она может быть доступна только в сезон выращивания в вашем регионе.

Условия ухода

Выращивание клубники дома похоже на обычное садовое, но нужно учесть слабую освещенность и отсутствие естественных опылителей.

Температура

Если дома зимой не слишком холодно, клубника прекрасно чувствует себя при комнатной температуре — около 21°C, плюс-минус пару градусов.

Освещение

На улице клубнике нужно яркое солнце, чтобы давать хороший урожай. В помещении этого добиться сложнее, но свет крайне важен. Горшки желательно держать на южном окне, однако чаще всего естественного дневного света все равно недостаточно.

"Большинство сортов клубники — растения длинного дня. Им требуется около 12 часов света в сутки, чтобы начать цвести. Недостаток света — главная ошибка. Естественного солнца недостаточно. Нужны дополнительные лампы", — отмечает Холстон.

Она советует обязательно использовать фитолампы, чтобы обеспечить 12–14 часов освещения в день.

Полив

Клубнике нужно много воды, но важно не переусердствовать. В помещении воздух менее подвижен, поэтому повышается риск плесени. Холстон подчеркивает: переувлажнение — частая ошибка.

"Клубника любит хорошо дренированный грунт и обычно требует полива раз в неделю. Важно, чтобы сердечко растения оставалось сухим. Влажное сердечко загнивает", - заявляет она.

Проверяйте влажность почвы каждые несколько дней и корректируйте полив.

Почва

Клубника достаточно требовательна к почве — это плюс для выращивания в контейнерах, так как вы можете полностью контролировать ее состав. Грунт должен быть рыхлым, плодородным и хорошо дренированным — не глинистым и не слишком тяжелым.

Опыление

Даже при идеальных условиях останется важный момент — опыление. В саду за это отвечают насекомые, но дома клубника не сможет опыляться естественным путем.

Поэтому опыление придется взять на себя:легко касайтесь маленькой кисточкой тычинок и переносите пыльцу на центр цветка — так начнется формирование ягод.

Размножение

Здоровые растения активно стремятся разрастаться. В саду они быстро расползаются по грядкам "усами". В контейнере — делают то же самое: усы свисают через края горшка и ищут, куда укорениться. Этот энтузиазм можно использовать:

подготовьте новые небольшие горшки с почвой

направьте усы в эти горшки

дайте им укорениться

Через месяц молодые растения можно отделить и получить новые кусты.

Сбор урожая

Главный плюс выращивания клубники дома — вам не нужно бояться птиц и вредителей, которые опередят вас с урожаем.

Снимайте ягоды, когда они полностью красные и насыщенного цвета, без белых или розовых участков. Смотрите на область у плодоножки — она созревает последней. Созревание обычно происходит через месяц после цветения. Срывайте ягоды аккуратно, или срезайте плодоножку на расстоянии около сантиметра от ягодки.

