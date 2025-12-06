Эксперты по садоводству рассказали, какие растения всегда стоит обрезать в декабре и рассказали о пользе такой манипуляции.

Некоторые растения необходимо обрезать в декабре, чтобы сохранить их здоровье в течение долгой зимы. Кроме того, многим растениям полезна декабрьская обрезка, которая может способствовать пышному и обильному цветению весной.

Эксперты по садоводству рассказали, какие растения всегда стоит обрезать в декабре, пишет Marthastewart.

1. Яблони

С приходом зимы они готовы к небольшой обрезке, которая подготовит их к следующему году. "Яблони впадают в зимнюю спячку, и это самое время для обрезки сухих или перекрещивающихся ветвей", - сказал опытный садовод Мэнни Барра.

Он отметил, что, обрезая сухие ветви вы помогаете яблоне в следующем сезоне направить свою энергию на рост плодов.

2. Розы

Розы зимой находятся в состоянии покоя, поэтому это идеальное время для их обрезки. Совет Барры такой: "Обрежьте редкие побеги и удалите все засохшие или больные, но не переусердствуйте - оставьте основную обрезку на конец зимы".

3. Гортензии

Эти кустарники нуждаются в хорошей обрезке зимой. Но обязательно определите, с каким сортом гортензии вы работаете, чтобы знать, когда обрезать гортензию. Виды, цветущие на старых побегах, следует оставить, отметил Барра. "Но если они цветут на новых побегах - например, на метельчатых гортензиях - легкая обрезка сейчас будет способствовать более обильному цветению весной", - отметил он.

Для обрезки используйте чистые, острые садовые ножницы, чтобы удалить отмершие или поврежденные побеги.

4. Груши

Как и яблони, груши нуждаются в обрезке в декабре. "С поздней осени до ранней весны груши находятся в состоянии покоя, что делает обрезку менее стрессовой", - сказала садовод Юлия Омельченко.

Она отметила, что главная цель зимней обрезки груш - проредить крону. "Это улучшает проникновение света, циркуляцию воздуха, качество плодов и минимизирует количество вредителей и болезней", объяснила она.

Садовод отметила, что необходимо обрезать больные и поврежденные побеги, а срезы должны быть аккуратными, над почкой, обращенной наружу, чтобы направить рост новых побегов.

5. Ивы

Это быстрорастущие деревья, которые можно обрезать в декабре. "Обрезка предотвращает их чрезмерное разрастание и обеспечивает красивую форму", - сказала Омельченко. Для обрезки этих деревьев удалите все сломанные ветви и те, которые конкурируют с центральным стволом и мешают циркуляции воздуха, посоветовала она.

6. Виноград

"Обрезка в начале зимы позволяет контролировать размер лозы, стимулирует активный рост и максимизирует урожайность", - подчеркнула Омельченко.

Садовод добавила, что если виноград растет там, где зимы не суровые, то у виноградных лоз сокодвижение начинается раньше, поэтому особенно важно завершить обрезку в начале зимы.

В регионах, где зимы морозные или есть риск весенних заморозков, лучше отложить обрезку винограда до ранней весны.

7. Глициния

Обрезка глицинии вдажды в год помогает сохранить этот кустарник в наилучшем состоянии и способствует его цветению, объяснила Омельченко. Первую обрезку этого растения следует проводить летом (в конце июля или августе), а вторую – осенью или зимой (с конца ноября по февраль).

"Обрезайте новые побеги до двух-трех почек. Также удаляйте все засохшие, поврежденные и больные побеги", - дала совет садовод.

8. Дубы

Этому дереву очень полезна зимняя обрезка. "Зимняя обрезка дубов жизненно важна, поскольку она снижает риск увядания, вызываемого грибком", - отметила Омельченко.

Увядание дуба вызывают жуки-короеды, которые активны с марта. Поэтому важно проводить обрезку в декабре, когда жуки не разносят грибок.

9. Эхинацея пурпурная

Ее корни остаются живыми, но цветы и вся растительность погибают. Хотя обрезать эти растения не обязательно, Барра утверждает, что это полезно для их здоровья и улучшает эстетику сада.

10. Бузина американская

Это растене хорошо переносит сильную обрезку зимой. Это связано с тем, что зимой она впадает в период покоя, что делает ее отличным временем для обрезки и придания кустарнику желаемой формы. "Это стимулирует пышный рост и обильное цветение весной", - сказала Омельченко.

