Комнатные фруктовые деревья порадуют не только цветением, но и плодами, если за ними правильно ухаживать.

Деревьям в горшках требуется чаще обновлять почву, чем тем, что растут в открытом грунте. Кроме того, большинству комнатных деревьев требуется максимальное количество света - обычно через окно, выходящее на юг, или фитолампы.

Об этом сказала садовод Саманта Серджант, пишет Marthastewart. Она назвала фруктовые деревья, которые могут расти в помещении, а также несколько важных советов по их выращиванию и уходу.

1. Карликовый гранат

Карликовые гранаты могут поместиться в горшок объемом 21-35 л. Вам понадобится хорошо дренированная, богатая органикой почва, чтобы дерево хорошо росло. Однако вам не придется поливать его так обильно, как другие фруктовые деревья, поскольку гранаты засухоустойчивы.

Условия выращивания: яркий свет и хорошо дренированная почва.

2. Инжир

Инжирные деревья часто встречаются в закрытых помещениях. Однако за ним необходим уход, особенно в холодные месяцы. "Осенью листья желтеют, что указывает на необходимость уменьшения полива, пока растение находится в состоянии покоя зимой", - сказала преподаватель садоводства Лора Айриш-Хэнсон.

Она добавляет, что эти растения самоопыляемые, поэтому им не требуется другой сорт или насекомые для этого.

Условия выращивания: яркий свет и хорошо дренированная почва.

3. Лимон Мейера

Единственный нюанс в выращивании этого дерева - вам придется опылять его самим. Опыление не так уж сложно - просто нанесите с цветка на небольшую кисточку пыльцу и аккуратно перенесите ее на цветок с пестиком. После этого последний должен принести плоды.

Условия выращивания: яркий свет, хорошо дренированная, слегка кислая почва.

4. Кумкват

Кумкват дает плоды размером с виноградину, которые можно есть вместе с кожурой. Для цветения этим деревьям требуется не менее 8-10 часов солнечного света, поэтому обязательно размещайте растение на окне, выходящем на юг.

Тем не менее, им не нужна особая почва - им будет достаточно смеси для выращивания, если только вы не будете слишком поливать.

Условия выращивания: яркий свет; хорошо дренированная, слегка кислая почва.

5. Мандарин

Почва должна быть влажной, но не заболоченной. Если вы не уверены, копните пальцем на глубину нескольких сантиметров и проверьте, влажная ли почва. Если да, дайте ей немного просохнуть.

Обрезайте мандарин зимой, чтобы улучшить его форму, но если вы видите, что на деревьях начинают формироваться почки, секатор пора убрать.

Условия выращивания: яркий свет, хорошо дренированная, слегка кислая почва.

6. Авокадо

Авокадо относительно легко вырастить из косточки в помещении. Однако, возможно, придется довольно долго ждать, пока дерево начнет плодоносить. "Авокадо нужно 15–20 лет, чтобы начать плодоносить, если они не привиты на определенные подвои", - сказала Айриш-Хэнсон.

Этим деревьям также требуется много прямого солнечного света для плодоношения в помещении — подсветка может помочь в этом процессе.

Условия выращивания: яркий свет; хорошо дренированная почва.

7. Каламондин

По словам Айриш-Хэнсон, этот вид апельсина чаще всего выращивают в помещении. "Его плоды мелкие и кислые, их можно использовать для мармелада или в качестве украшения летних напитков", - сказала она.

Каламондин нуждается в хорошо дренированной почве и предпочитает слегка кислую. Однако этот вид засухоустойчив, поэтому зимой его не нужно поливать слишком обильно. Он также отличается особой морозостойкостью и может переносить сухие потоки воздуха от отопления.

Условия выращивания: яркий свет; хорошо дренированная, слегка кислая почва.

8. Олива

Для плодоношения держите дерево в подвале или другом месте дома, где немного прохладнее, но чтобы оно не замерзло. Регулярно поливайте, даже зимой.

Европейские оливковые деревья дают вкусные плоды.

Условия выращивания: яркий свет; хорошо дренированная почва.

9. Тангерины

Это разновидность мандарина, и их можно выращивать практически так же, даже если это не совсем одно и то же растение. Во время цветения тангериновое дерево может покрываться многочисленными соцветиями.

У мандаринов и других цитрусовых деревьев стоит остерегаться мучнистых червецов и щитовок. "Осматривайте нижнюю сторону листьев, а также узлы и места соединения листьев со стеблем, а также любые другие углубления", - повосетовала Айриш-Хансон.

Условия выращивания: яркий свет; хорошо дренированная, слегка кислая почва.

