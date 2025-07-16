Разбираемся, можно ли назвать бананы фруктом и почему клубника - не ягода, как мы привыкли думать.

То, что банан - это фрукт, а клубника - ягода, мы знаем с детства. Но стоит заглянуть в ботанические определения, и оказывается, что на самом деле это банан - ягода, а клубника здесь вообще ни при чем. Как так получилось - рассказываем ниже.

Почему бананы относятся к ягодам, а клубника - нет

Если рассматривать банан с точки зрения ботаники, то это - не фрукт, а многосемянная ягода. Банан подходит под все определения ягоды:

развивается из одной завязи одного цветка;

имеет сочную мякоть без косточки;

имеет семена - в диких бананах они более грубые, в окультуренных практически не заметны;

имеет тонкую кожуру, мякоть и внутреннюю оболочку, но не имеет твердой скорлупы, косточки и несколько плодов в одном.

Можно ли назвать бананы фруктом? Вполне, ведь это только с точки зрения ботаники они - ягоды, а в понимании бытовом - очень даже фрукты. Под ними мы имеем в виду съедобные плоды растений, которые можно есть в свежем виде – и банан относится к этой категории.

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Окей, но почему клубника - не ягода? Опять-таки из-за ботанических соображений:

плоды клубники - это не ее мякоть, а ее семечки (орешки);

она формируется из множества завязей, а не одной;

у нее нет трех характерных для ягоды слоев - кожицы, мякоти (у клубники это на самом деле цветоложе) и внутренней оболочки.

То есть, клубника на самом деле - это ложный, сборный плод, который называют многоорешек. Но это, конечно, не делает ее менее вкусной.

Напомним, ранее мы рассказывали, что будет, если есть бананы каждый день и кому не стоит этого делать.

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