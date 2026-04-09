Магнитная ось Земли сместилась и движется в неопределенном направлении

Северный магнитный полюс Земли имеет новое официальное положение.

Обновленная Мировая магнитная модель 2025 года, опубликованная Национальными центрами экологической информации (NOAA) и Британской геологической службой, подтверждает, что полюс дрейфует ближе к Сибири, пишет Daily Galaxy.

Полюс сейчас официально расположен ближе к северу России, чем к Канаде. Мировая магнитная модель обновляется каждые пять лет, поскольку магнитное поле Земли меняется непредсказуемым образом. Без регулярных корректировок показания компаса смещаются, а ошибки навигации накапливаются.

Эта модель позволяет военным и гражданским самолетам, кораблям, подводным лодкам и GPS-устройствам синхронизироваться с изменяющимся магнитным полем планеты. Без регулярных обновлений магнитной модели ошибки навигации будут незаметно накапливаться. Несколько градусов нескорректированного склонения могут нарушить траектории полета, судоходные пути и военные системы целевого назначения. Именно поэтому правительства и промышленность относятся к каждому пятилетнему обновлению как к критическому событию.

Путешествие через Арктику

В отличие от географического севера, который фиксируется осью Земли, магнитный север связан с движением во внешнем ядре планеты. Потоки расплавленного железа и никеля генерируют электрические токи, которые создают магнитное поле. Когда это поле меняется, магнитный полюс также перемещается.

Сдвиг продолжается уже более 190 лет. Полюс сместился более чем на 2200 километров от своего первоначального положения в высоких горах Канадской Арктики. При этом в 1990-х годах перемещение ускорилось и достигало скорости до 60 километров в год. Хотя недавно движение полюса замедлилось примерно до 35 километров в год.

Почему магнитное поле меняется

Несмотря на стабильное продвижение полюса к России, эксперты не видят никаких признаков неизбежного геомагнитного переворота. Такие перевороты, когда север и юг меняются местами, происходили примерно каждые несколько сотен тысяч лет. Текущие тенденции не указывают на то, что это произойдет в ближайшее время.

Вместо этого магнитное поле продолжает менять свою силу и направление из-за динамики ядра, солнечной активности и других факторов. Поле не разрушается и не меняет свою направленность. Оно просто развивается таким образом, что требует регулярных наблюдений и моделирования.

Избегание ошибок в навигации

В этом году NOAA и BGS выпустили две версии вместо одной. Стандарт WMM2025 обеспечивает основу для большинства глобальных навигационных систем. Первая в истории версия с высоким разрешением, WMMHR2025, значительно улучшает пространственную детализацию с 3300 километров на экваторе примерно до 300 километров.

Это более высокое разрешение означает лучшую точность определения направления для систем, работающих в чувствительных средах. NOAA призывает пользователей переходить на продукт с высоким разрешением. Для полярных операций и арктических авиационных маршрутов эта дополнительная точность может иметь практическое значение.

Обновление также пересматривает расположение зон магнитного затмения. Это полярные регионы, где показания компаса становятся ненадежными из-за магнитных помех. С смещением магнитного полюса в сторону Сибири меняются и границы этих зон, что влияет как на военное планирование, так и на научные экспедиции.

Влияет ли полюс на обычный смартфон

Производители смартфонов встраивают магнитные поправки в картографические приложения и инструменты компаса на потребительских устройствах. Каждый раз, когда телефон указывает на север, он использует данные, полученные из Всемирной магнитной модели. То же самое касается спутников GPS, которые учитывают магнитное склонение при вычислении положения.

Коммерческая авиация особенно зависит от точности вблизи полюсов. Рейсы, пересекающие арктические маршруты, не могут полагаться только на GPS; магнитные ориентиры обеспечивают критически важную резервную копию. Военно-морские суда и подводные лодки, работающие в средах, где GPS может быть недоступен, также зависят от актуальных магнитных данных.

Будет ли меняться полюс вращения Земли

Напомним, что полюс вращения Земли может сместиться на 27 метров в течение 200 лет – с 1900 по 2100 год. Основная причина этого – таяние ледников.

Полюс вращения – это точка, где ось вращения Земли пересекает ее поверхность. Из-за изменений распределения массы на планете эта точка постепенно смещается. Масштабное таяние ледников имеет глобальный эффект – Антарктида теряет около 150 млрд тонн льда ежегодно, Гренландия – примерно 270 млрд тонн.

