В США представили модель гигантского 'линкора Трампа': сколько он будет стоить

Цена главного корабля может колебаться от 15 до 22 млрд долларов.

На симпозиуме Военно-морских сил США в Арлингтоне (Surface Navy Association National Symposium) были представлены официальные модели перспективных американских кораблей – так называемого ракетного линкора BBG(X) и фрегата FF(X). На это обратил внимание российский канал Центра анализа стратегий и технологий.

Напомним, в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что будут построены два новых военных корабля "абсолютно нового класса" в рамках создания "нового золотого флота". Ожидается, что со временем этот флот будет насчитывать от 10 до 25 кораблей.

Предполагается, что BBG(X) будет иметь длину 260–270 м, а его водоизмещение составит более 30 000 т. Таким образом, речь идет об одном из крупнейших кораблей в мире, который будет уступать по размерам разве что суперавианосцам, таким как Nimitz или Gerald R. Ford.

Предполагается, что корабль может получить рейкотроны, обычные пушки, противоракетные лазеры, крылатые ракеты (в том числе с ядерными боеголовками), противокорабельные ракеты и другое оружие.

Наиболее впечатляющей является цена нового корабля. По данным портала Defense Express, стоимость главного "линкора Трампа" может колебаться от 15 до 22 млрд долларов.

Дальнейшее строительство кораблей серии будет дешевле и будет колебаться на уровне 9-13 млрд долларов за единицу. Для сравнения, стоимость одного авианосца Gerald R. Ford оценивают в почти 13 млрд долларов.

Военно-морские силы США – другие новости

Ранее стало известно, что американский эсминец Zumwalt (DDG-1000) с гиперзвуковым вооружением будет реактивирован и выйдет из сухого дока уже в этом году. Таким образом, уже скоро американцы получат свой ответ на российские гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Также сообщалось, что авианосец USS Nimitz, вероятно, никогда не вернется к боевой службе. Уже скоро корабль выведут из эксплуатации, завершив почти полувековую карьеру корабля в ключевых военных операциях США.

