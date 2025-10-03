Нередко такие огромные гнезда служат домом для нескольких поколений этих птиц.

Эта хищная птица является мастером по строительству огромных гнезд, которые называются "аэри", куда они возвращаются и расширяют их год за годом, пишет Discover Wildlife.

В публикации указывается, что белоголовый орлан является рекордсменом среди птиц по размеру гнезда. Самое большое гнездо, построенное парой белоголовых орланов, было зарегистрировано во Флориде.

Приводятся, данные, что его размеры составляли 2,9 метра (9,5 футов) в диаметре, 6 метров (20 футов) в глубину, а вес превышал 2 тонны (4400 фунтов). Само гнездо имеет впечатляющий вид - сооружение из переплетенных ветвей построено на высоком дереве вблизи водоема. Обычно, гнездо в ширину составляет более 1,5 метра и высотой более 90 сантиметров.

Отмечается, что свои гнезда орланы строят на высоких деревьях или на скалах, и для достижения таких огромных размеров могут потребоваться годы. Каждый сезон размножения пара белоголовых орланов возвращается, чтобы укрепить и расширить гнездо.

По данным, с годами эти гнезда могут достичь гигантских размеров - иногда их диаметр составляет 2,4 метра, глубина - 3,6 метра, а вес - более двух тонн. Внутри орланы тщательно выстилают гнездо травой, мхом и перьями, чтобы создать мягкую, изолированную камеру для своих яиц и птенцов.

Примечательно, что такие гнезда не только защищают орлят от хищников и суровых погодных условий, но и служат домом для нескольких поколений, поскольку некоторые пары возвращаются к одному и тому же гнезду в течение десятилетий.

Интересные факты о птицах

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине есть три птички-долгожителя - ворон, филин и орлан-белохвост. Орнитолог из Львова Анна Кузьо рассказала, что в Украине не регистрировали рекордную продолжительность жизни этих птиц. Хотя на территории нашей страны и много воронов, точно неизвестно, сколько им лет. Для того чтобы знать возраст птицы, - нужно либо содержать ее в неволе с рождения, либо кольцевать. В Украине такие долговременные исследования не проводили.

Также мы писали, что в Одесской области на заповедной территории собрались на отдых сотни лебедей-шипунов, которые являются "холостыми". Речь идет о Джантшейском лимане, где расположены участки нацпарка "Тузловских лиманов" и Дунайского биосферного заповедника. Там собралось более 500 лебедей-шипунов на отдых.

