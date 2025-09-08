Если "шипуны" находят себе пару, то это на всю жизнь.

В Одесской области, на заповедной территории, собрались на отдых сотни лебедей шипунов, которые являются "холостыми". Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

"Сейчас на Джантшейском лимане, где расположены участки нацпарка "Тузловские лиманы" и Дунайского биосферного заповедника собралось более 500 лебедей шипунов на отдых. Они все невероятно белые и среди них нет молодых-серых", - пояснил ученый.

По его словам, у молодых лебедей пару лет серая окраска перьев. Кроме того, в это время года дети еще всегда вместе с родителями.

Поэтому, как отмечает Русев, на заповедной территории пока "тусят" преимущественно холостые лебеди, которые собрались здесь из разных водоемов, расположенных неподалеку. Птицы очень дружно живут рядом с отдыхающими рекреационного комплекса "Катранка".

Здесь, в воде, растет очень привлекательная для лебедей растительность - рдест, есть водоросли. И сейчас это - основная пища лебедей.

Русев обращает внимание: несмотря на шумы войны, лебеди устойчивы к такому воздействию по сравнению, например, с очень чувствительными фламинго.

"К тому же и отсутствие охоты вокруг придает им спокойствие... Время быстро течет и скоро к ним на зимовку присоединятся другие лебеди из далекой Тундры. Это тундряной лебедь и лебедь кликун. Они уже в пути из мест гнездования...", - рассказал ученый.

Лебедь-шипун: что известно

Это водоплавающая птица семейства утиных. В Украине гнездовой, перелетный, зимующий вид. Масса тела 8 - 12,5 кг, длина 145-160 см, размах крыльев 208-238 см. Взрослый самец белый, уздечка черная, у основания верхней челюсти большой черный вырост, клюв красный; ноги черные.

Гнездится у воды в камышах на мелких озерах или в поймах крупных рек. Пары образуются на всю жизнь. Громоздкое гнездо располагается на сухом месте среди камыша или в виде плавучей платформы. Для постройки используются стебли осоки, рогоза, камыша и водоросли. Их сбором занимается самец, а сооружением гнезда - самка, которая скрепляет стебли комочками ила.

Лебедь-шипун находится под охраной Директивы ЕС об охране диких птиц, Бернской и Боннской конвенций и Соглашения об охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц.

Как писал УНИАН, недавно в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" неожиданно вернулись редкие розовые фламинго, которые ранее улетели, потому что были испуганы взрывами российских "шахедов". По словам исследователей, после мощных прилетов фламинго исчезли из нацпарка, впоследствии их видели в Румынии. Однако на днях удивительные птицы вновь вернулись - они летели со стороны Румынии, пересекли песчаную пересыпь нацпарка и сделали посадку на лимане Алибей.

