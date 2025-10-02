Птица, которая может жить более полувека, избегает городов, отметила эксперт.

В Украине есть три птицы, которые могут жить дольше остальных пернатых, - это ворон, филин и орлан-белохвост.

В нашей стране не проводились масштабные исследования, опираясь на результаты которых можно было бы сказать, какая птица дольше всех живет, однако западные ученые узнали максимальную зарегистрированную продолжительность жизни этих птиц в неволе, рассказала львовский орнитолог Анна Кузьо в комментарии УНИАН.

По сведениям исследователей, рекордная продолжительность жизни филина - 68 лет, а орлана-белохвоста - 42 года. Вороны же, по данным ученых, живут немного дольше, чем филины.

Видео дня

Сколько лет живут вороны, и есть ли какие-то рекорды в Украине?

Западные ученые выяснили, что зарегистрирована максимальная продолжительность жизни ворона в неволе - 69 лет. К сожалению, в Украине не регистрировали рекордную продолжительность жизни этих птиц. Хотя и на нашей территории много воронов, точно неизвестно, сколько им лет. Для того чтобы знать возраст птицы, - нужно либо содержать ее в неволе с рождения, либо кольцевать, а такие продолжительные исследования в Украине не проводили.

Где живут вороны в Украине?

Ворон достаточно распространенная в Украине птица, но она тяготеет к лесу. Это житель лесной зоны нашей страны. Эти птицы есть не только на западе или севере Украины, а встречаются по всей нашей территории. Просто больше этих птиц будет там, где есть леса. Очень много воронов можно увидеть в Карпатах.

Где гнездятся вороны?

Вороны чаще всего гнездятся в лесах. Если леса нет, - они могут сделать гнездо в лесопосадке или в лесопарке. Для построения гнезд им нужны большие деревья, с которых видно, что происходит вокруг. По этой причине иногда вороны могут сделать гнездо на опоре, по которой проходит линия электропередач.

Что ест ворон?

Вороны всеядны, они могут приспособиться к различным источникам питания - добывать пищу возле населенных пунктов, к примеру, питаться отходами на свалках, есть корм, который насыпали для кошек или собак, ловить мышей на полях, могут украсть из гнезда птенца других пернатых. Вороны также едят разное зерно, но им обязательно нужна белковая пища.

Интересные факты о воронах - чем они особенные?

Вороны относятся к семейству вороновых, их считают самыми большими и самыми умными среди их "родственников". "Родственники" воронов - сорока, ворона, грач, галка, сойка, привыкли к жизни в городах. А вороны избегают городов.

Если ворон живет в городе - это исключение из правила. Например, во Львове много лет на Лычаковском кладбище живет пара воронов.

справка Анна Кузьо Орнитолог В 2012 году окончила Львовский национальный университет им. И. Франко по специальности «Экология». С 2008 года волонтерила в орнитологических экспедициях, а затем продолжила орнитологические исследования в аспирантуре Государственного природоведческого музея в городе Львов. В 2017-2019 годах координировала проект BirdID Ukraine, учила наблюдателей за птицами определять виды птиц и привлекала волонтеров к проектам гражданской науки (citizen science). С 2019 года работает во Франкфуртском зоологическом обществе. Сейчас координирует эколого-образовательные проекты в 12 карпатских природно-заповедных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: