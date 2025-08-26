По словам исследователя, аистовое гнездо - настоящая экосистема, где развиваются беспозвоночные и могут жить различные птицы.

Слухи об исчезновении в Украине воробьев не соответствует действительности, хотя их популяция определенным образом уменьшилась. О соответствующих наблюдениях рассказал "Телеграфу" ведущий научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло в контексте наблюдений за известными аистами Грициком и Одаркой в селе Леляки.

По его словам, слухи об "исчезновении воробьев" - это лишь стремление к сенсации. На самом деле они никуда не исчезли, только численность несколько уменьшилась - примерно на треть, но это обычные колебания, присущие любому дикому виду.

Подобайло рассказал, что в гнезде Грицика и Одарки тоже можно увидеть воробьев. Он объяснил, аистовое гнездо - это настоящая экосистема. В нем развиваются беспозвоночные, обитают различные виды птиц. Хотя, это еще не научные выводы, а скорее констатация факта

Видео дня

"Мы наблюдали, как черногузы достают из глубины гнезда личинок, вероятно, бронзивок, а, возможно, даже и жука-носорога. После отлета хозяев в гнездо наведывалось не менее десятка видов мелких птиц: трясогузка, ласточки, синицы, дрозд, удод, несколько видов пеночек", - рассказал ученый.

Одни ищут в нем пищу, говорит исследователь, другие, например воробьи, воруют соломинки для строительства собственных гнезд, а кто-то просто останавливается отдохнуть во время перелета.

"В гнезде Одарки и Грицика живут и размножаются только воробьи домашние. Периодически появляются полевые. Но последние селятся в закрытых местах - в дуплах, например", - говорит Подобайло.

Он добавил, что домашние воробьи останутся в гнезде только до первых холодов. Затем они найдут более теплое место для ночлега.

Экология Украины - новости

Ранее УНИАН писал, что в Украине живет птичка, которая весит менее 10 граммов, гнездится в Карпатах, в Крыму и на Полесье. Для выживания ей нужны еловые леса.

Речь об украинских "колибри" - золотомушках краснощеких и желтощеких. В Украине обитает два вида золотомушек - золотомушка желточуба и золотомушка красночуба: обе весят от 5 до 7 граммов. К примеру, обычный воробей (домашний) весит примерно 25 граммов.

Вас также могут заинтересовать новости: