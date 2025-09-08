Как правильно обрезать гибискус, чтобы получить пышный куст

Правильная обрезка зависит от вида растения.

Обрезка является важной частью регулярного ухода за гибискусом сирийским. Как пишет издание The pruce, образка гарантирует, что растение будет наращивать крупные цветы, которые делают гибискус одним из самых красивых цветущих кустарников, которые вы можете выращивать.

Для лучшего цветения гибискус следует регулярно обрезать. Это стимулирует ветвление ветвей и создает более пышный куст.

Почки гибискуса образуются на конце каждого стебля, и чем больше стеблей, тем больше цветочных почек. Обрезкой также можно сформировать хорошо проветриваемый куст, который не будет болеть.

Видео дня

Конечно, во время обрезки удаляются некоторые цветочные почки, а не только листья, что означает задержку цветения. Однако преимущества обрезки намного перевешивают более долгое ожидание цветения.

Чаще у нас выращивают морозостойкие или болотные гибискусы. На зиму у них отмирает верхняя часть, что весной от корней выпустить новые побеги. Осенью эти гибискусы стоит обрезать с помощью сучкорезов, чтобы освободить место молодым побегам. Если по какой-то причине вы не успели сделать это до зимы, обрезку можно провести весной.

Кроме удаления любых мертвых, поврежденных или больных стеблей, как только вы их заметите в течение вегетационного периода, морозостойкие и болотные гибискусы не требуют никакой другой обрезки.

Если же у вас, в более теплых регионах, растет тропический гибискус, то побеги на зиму обрезать не нужно. Лишь укоротить их примерно на треть, чтобы стимулировать ветвление. Помните, что обрезать стоит на наружную почку, чтобы куст был пышнее.

Этот вид гибискуса также можно выращивать в форме дерева. В таком случае следует оставить один стебель и прищипнуть его на 5-10 см выше точки, из которой должна формироваться крона. Когда из побега начнут появляться боковые ветви, надо оставить 2-3 самых высоких, а нежные обрезать. Далее формируйте боковые побеги, обрезая их на треть и формируя древовидную верхушку.

Осенью эти гибискусы можно подкормить компостом или другими удобрениями, чтобы он заложил больше цветочных почек.

Больше советов о выращивании гибискусов

Напомним, что для успешного выращивания гибискусов подходят солнечные участки с дренированной, плодородной почвой. Важно защитить растение от сильных ветров. Сажают кусты на расстоянии около 2 метров друг от друга.

Вас также могут заинтересовать новости: