Выбор времени, места и уход: всё, что нужно знать садоводу о гибискусе.

Гибискус сирийский, также известный как Роза Шарона, — эффектный кустарник с крупными цветами, который добавит в сад экзотический колорит. Как пишет Homes and gardens. он цветёт с середины лета до осени. Это неприхотливое растение вырастает до 2,5–3,5 метров и подходит для выращивания как в саду, так и в помещении.

Если вы планируете посадить Розу Шарона у себя на участке, важно подобрать оптимальный момент, чтобы растение лучше укоренилось и активно развивалось. Удачно посаженный куст будет не только украшением сада, но также привлечёт пчёл и бабочек.

Как и когда сажать гибискус

Первый вопрос, который обычно возникает, где сажать гибискус - на солнце или в тени? Выбирайте солнечный участок, где растение будет получать минимум шесть часов света в день. В полутени куст тоже может расти, но цветение будет менее обильным.

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Для него нужна плодородная, хорошо дренированная почва. Важно также защитить куст от сильного ветра.

Между обычными кустами оставляйте 1,8–2,5 метра. Компактные сорта можно высаживать ближе — на расстоянии 90–120 см.

Как посадить гибискус - пошаговая инструкция

Выкопайте лунку, соответствующую глубине корневого кома и в 1,5–2 раза шире.

Аккуратно извлеките растение из контейнера, расправьте корни и поместите в яму так, чтобы уровень посадки совпадал с уровнем земли в горшке.

Засыпьте землёй, слегка утрамбуйте, чтобы устранить воздушные пустоты.

Регулярно и обильно поливайте, особенно в первое время после посадки. Рекомендуется замульчировать почву слоем органики (например, компостом или перепревшими листьями). Это сохранит влагу, подавит сорняки и обеспечит дополнительное питание.

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