Некоторые вещи никогда не следует стирать со смягчителем для ткани. В частности, это полотенца.

Если вы всегда добавляете колпачок кондиционера для белья во время еженедельной стирки, эксперты говорят, что вы можете испортить часть своей одежды.

Они предназначены для того, чтобы сделать вашу одежду более гладкой на ощупь, уменьшить статическое электричество и облегчить глажку. Однако, есть одежда, для которой никогда не следует использовать кондиционер для белья, говорится в статье Daily Mail.

И, по словам экспертов, это включает ваши полотенца, спортивный комплект и деликатные шерстяные вещи.

Видео дня

Джус Рай, старший научный советник Which, объяснил, что кондиционеры ткани содержат эмульгаторы, которые покрывают ткань тонким слоем, который отталкивает воду и действует как смазка, делая ткань мягкой на ощупь. Они также содержат катионные поверхностно-активные вещества - положительно заряженные вещества, которые нейтрализуют статический заряд, который может создавать стирка. Именно поэтому регулярное использование может привести к накоплению этих веществ, что может негативно повлиять на некоторые ткани.

Хотя кондицонеры могут сделать одежду мягче и приятнее на ощупь, этот эффект является лишь временным. Это потому, что они не изменяют ткань, чтобы сделать ее более мягкой, а просто наносят восковое покрытие, которое покрывает волокна. Это вещество уменьшает трение между одеждой и кожей, делая ее более гладкой на ощупь.

Однако, когда одежда многократно стирается с использованием кондиционеров, восковой материал может со временем накапливаться. Когда это случается, ваша одежда может стать менее мягкой и более неудобной, даже жесткой или хрустящей, поскольку остатки делают волокна жесткими.

Слои покрытия также затрудняют проникновение моющих средств глубоко в ткань во время обычной стирки. Из-за этого труднее удалить грязь и пятна с одежды, выстиранной с использованием смягчителей ткани.

Однако самая большая проблема, с которой большинство людей сталкиваются при использовании кондиционеров, заключается в том, что они снижают эффективность тканей в поглощении воды и сушке. Тот самый остаток, который делает вашу одежду мягкой на ощупь, также закупоривает волокна и предотвращает проникновение или испарение воды.

Вот почему никогда не следует использовать кондиционер для полотенец, поскольку он будет гораздо менее полезным для сушки и не таким легким в стирке.

То же самое касается и спортивной одежды, в которой часто используются технические ткани, специально разработанные для отвода пота и влаги от вашего тела.

Даже водонепроницаемые материалы, такие как Gore-Tex или купальники из лайкры, могут потерять свою эффективность при стирке с кондиционером.

Так же натуральные волокна, такие как шерсть, могут быть повреждены накоплением воскового остатка, и их никогда не следует стирать скондиционером.

Как лучше стирать полотенца

Напомним, что стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими, лучше с помощью геля, а не порошка. А если добавить вместо кондиционера обычный белый уксус, то полотенца станут еще более приятными на ощупь.

Вас также могут заинтересовать новости: