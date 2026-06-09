Китайская машина подняла одно колесо и поехала на трех - люди не могли поверить своим глазам

В комментариях люди сравнивают автомобиль с роботом.

В сети появилось видео, на котором полноразмерный внедорожник Fangchengbao Bao 8 (он же Denza B8 на международном рынке) поднимает одно колесо в воздух и спокойно продолжает ехать на трех, сообщает Supercarblondie.

Речь идет об автомобиле, который производит компания BYD. Фокус стал возможен благодаря подвеске DiSus-P Ultra – каждое колесо имеет собственное независимое гидравлическое управление и может подниматься или опускаться отдельно от других. Проще говоря, машина умеет "хромать" на одну ногу, пока владелец крутит гайки.

В комментариях люди сравнивают авто с роботом, ведь выглядит так, будто каждое колесо живет собственной жизнью. Но с практической стороны на видео видно, что машина просто поднимает нужный угол – и шину можно менять прямо на обочине.

Видео дня

Стоит добавить, что компания BYD уже обошла Tesla по объемам продаж электромобилей в мире и продолжает удивлять инженерными решениями.

Ранее американский блогер заказал китайский кроссовер Chery Tiggo 4 Pro Ultimate онлайн за $26 000 и впервые увидел его вживую только при получении – и был настолько впечатлен, что буквально упал на колени прямо на парковке. За эти деньги он получил полноценно оснащенный автомобиль: люк, подогрев сидений, атмосферную подсветку, два цифровых дисплея и сиденья из искусственной кожи. За рулем Метт назвал Tiggo 4 Pro прежде всего комфортным и отметил легкое и прямое рулевое управление.

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