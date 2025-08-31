Также найдено еще четыре десятка месторождений с другими ценными ресурсами.

Казахстан объявил о масштабных открытиях залежей природных ресурсов - найдено 38 новых месторождений, среди которых очаг с примерно 19 тоннами золота и значительные запасы редкоземельных металлов. Об этом пишет DailyGalaxy со ссылкой на данные геологических исследований, опубликованные в журнале Minerals.

Одним из ключевых открытий стало месторождение редкоземельных элементов в геологической зоне "Жана-Казахстан" в местности Куйрыктиколь в Карагандинской области. Это около 420 км от столицы, города Астана.

По оценкам Министерства промышленности и строительства Казахстана, там содержится более 20 млн тонн руды, богатой неодимом, церием, лантаном и иттрием - элементы, которые критически важны для производства электромобилей, ветротурбин, электроники и оборонных технологий. Среднее содержание редкоземельных металлов составляет около 700 граммов на тонну.

Если запасы подтвердятся, Казахстан может выйти в мировые лидеры по масштабам таких ресурсов - сразу после Китая и Бразилии. Это при том, что ранее страна даже не входила в список ключевых поставщиков этих ресурсов.

Исследователи уже испытывают методы добычи, адаптированные к местной геологии. Так, в 2025 году в месторождении Кундибай изучали технологию выщелачивания глин серной кислотой, что позволяет вести более экологичную переработку при низких температурах.

Находки стали частью национальной кампании по геологическому картографированию более 2,2 млн км² территории страны. Проект сочетает традиционные полевые методы с данными спутников и геофизическими моделями для более точного определения перспективных зон.

С 2018 по 2024 год в разведку инвестировали 424 млрд тенге (940 млн долларов), а еще 106 млрд тенге (240 млн долларов) было заложено на 2025-й. В сотрудничестве с Геологической службой Финляндии Казахстан активно оцифровывает геологические данные, чтобы ускорить анализ и избежать лишних затрат.

Чтобы избежать роли только сырьевого поставщика, правительство Казахстана стремится создавать совместные предприятия с Италией, Южной Кореей и Китаем. В приоритете - развитие современных технологий добычи и внутренних перерабатывающих мощностей. Ожидается, что первые контракты на поставку сырья помогут привлечь средства для запуска производств редкоземельных металлов - одного из самых дорогих и сложных звеньев этого рынка.

Другие месторождения Казахстана

Как писал УНИАН, на сегодня Казахстан является единственным экспортером осмия-187, который считается самым дорогим металлом на планете. Стоимость одного грамма может достигать 10 000 долларов, что в сотни раз больше стоимости золота и платины.

Высокая цена металла объясняется его чрезвычайной редкостью и сложностью добычи.

Осмий используется для создания металлических сплавов сверхвысокой прочности, например, для изготовления деталей космических аппаратов. Также осмий нужен для проведения химических процессов при синтезе некоторых лекарств. А еще этот металл используется как драгоценность.

