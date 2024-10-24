По словам, представителя МИД республики, позиция Астаны "известна и понятна" всем заинтересованным сторонам.

В Казахстане власти выступили против того, чтобы Россия использовала их территорию для обхода международных санкций, пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на заместителя главы МИД республики Романа Василенко.

По его словам, позиция Астаны "известна и понятна" всем заинтересованным сторонам, и к ней с пониманием относятся как в России, так и на Западе.

"Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций", - сказал Василенко.

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Он добавил, что республика "не желает введения вторичных санкций", а потому власть принимает все необходимые меры для того, чтобы обхода Россией не происходило. Василенко также заявил, что у Казахстана с РФ в двусторонних отношениях "проблем нет", но существуют "разные вопросы", поскольку сами по себе отношения двух соседних государств "очень разнообразны".

Как Россия обходит санкции через Казахстан - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, казахстанская компания ARC Group помогает РФ обходить международные санкции, обслуживая российские самолеты Су-30СМ, на которых установлено французское авиационное оборудование THALES и SAFRAN.

Отмечалось, что международное разведывательное сообщество InformNapalm раскрыло сенсационная схему, которая позволяет России продолжать обслуживать свою военную авиацию.

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